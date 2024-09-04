獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

房貸限貸惹民怨，使金管會今日上午急召國銀開會。據了解，金管會是在昨日緊急通知20多家公民營銀行在今日上午開會，金管會可能提出「胡蘿蔔」，因為危老都更而衍生的房貸，金管會評估是否排除在銀行法第72條之2的範圍內。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30%。立法意旨係為避免銀行之資金，過度集中於建築放款，致發生資金排擠效果，以適應產業發展所需，也避免銀行因為不動產市場價格波動，進而影響其經營穩健性。

據悉，在今日會中，銀行法第72條之2如何鬆綁，成為與會者討論的焦點。目前，都更危老的土建融，已被排除在72條之2的計算範圍，但都更危老完成之後，所落成的新建物的房貸，則並未被排除。金管會已在評估，把這一部分的房貸業務量，也排除在72條之2的計算範圍，如此一來，將可騰出更多空間作房貸，也更有利都更危老的推展。

此外，金管會也明確表示，此時不宜承作建商的餘屋貸款，相關的資源希望儘可能整合來承作首購族的房貸。

在上周五卓揆召八大行庫董座和金管會、財政部開會之後，本周各國銀總經理「趕場開會」，周一才開完與央行的會議，金管會則是今天召開，公股銀行總經理更是疲於奔命，下午還要赴財政部開會。

今日上午會議由銀行局長莊琇媛主持。金管會急召國銀前來，主要因為金管會近來的確接到不少借不到房貸的客訴，金管會也要求銀行，尤其對首購族、新青安的房貸，希望銀行都能盡可能撥貸，同時為了避免客戶誤解，都要告訴客戶可撥貸的時間，尤其是已經對保的，一定得撥款給客戶，不能因為時間延誤而造成客戶違約。

金管會也在會中向民營銀行喊話，希望民營銀行在此時能重視對無自用住宅的首購族的房貸，而不是偏重於高資產客戶的房貸承作。對此，金管會將列入「公平待客」原則的考量，若民營銀行明明有額度，但仍拒收無自用住宅民眾的房貸申請，若有相關申訴，也會被扣分。