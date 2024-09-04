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獨／投信圈人事再地震 本國投信受新新併衝擊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
總經理馬瑜明將被拔擢為董事長。宏利投信／提供 (資料照片)
總經理馬瑜明將被拔擢為董事長。宏利投信／提供 (資料照片)

本國、外商投信圈都傳出高層人事異動，可靠消息指出，宏利集團將調整台灣宏利投信董總人事，總經理馬瑜明將被拔擢為董事長，並挖角柏瑞投信高層王俊傑出任業務總經理，規劃日後接任總經理。另，台股投資戰功彪炳的新光投信投資長吳文同已離開新光，傳是受到母公司新光金新新併、中新併不明影響，導致投信人事浮動。

馬瑜明畢業於國立台灣大學政治系、美國Drexel University 企業管理與財務金融研究所，曾任美林投資管理副總裁、台灣貝萊德投信總經理，在貝萊德投信長達16年，當中六年擔任台灣區總經理，亦擔任投信投顧公會董事，以及中華民國退休金協會常務理事。馬瑜明2019年出掌宏利投信總經理，帶領宏利穩定發展，集團規劃升任董事長，人事案尚待主管機關同意。

在馬瑜明升任董座後，總經理一職將由王俊傑接任。王俊傑原為柏瑞投信擔任通路主管，本周已到宏利報到，官掛業務總經理，負責通路業務。

吳文同早年曾擔任群益投信投資長，台股研究功力頗受好評，近年被新光投信董事長劉坤錫敦聘重出江湖，重建新光投信投資團隊，很快便繳出亮麗成績，新光創新科技基金在2021年飆漲87.8%，漲贏大盤2.7倍之多，高居台股基金績效冠軍。吳文同日前被某大型外商投信挖角，已離開新光，然因故並未到任。

台股 董事長

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