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美國經濟降溫疑慮衝擊 台股狂殺新台幣重貶逾1角

中央社／ 台北4日電

美國經濟數據不佳，加上輝達（NVIDIA）股價重摔，利空罩頂之下，台灣一早上演股匯雙殺，台股一度狂跌逾千點，新台幣匯率跟進重挫，最低觸及32.182元、貶值1.2角。

美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，恐慌指數飆高，美股應聲重挫，以輝達為首的AI、半導體族群更是跌勢慘重。

國際股市一片慘綠，台股早盤跟進重挫超過1170點，跌至20922.17點，一度失守21000點大關，跌破半年線約21586點。

新台幣兌美元難以獨善其身，眼見台股重摔、熱錢撤退，一早以32.08元開出後，貶幅迅速擴大，最低觸及32.182元、貶值逾1角，但出口商在32元上方積極拋匯，跌勢略有收斂。

匯銀人士分析，美國經濟數據重燃投資人對於經濟不佳的擔憂情緒，這讓即將公布的就業數據更顯重要，如果表現同樣不佳，市場悲觀情緒蔓延，恐將進一步打擊股匯表現。

台股 新台幣 美國經濟

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