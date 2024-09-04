快訊

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

3A 關鍵科技大趨勢 基金精準卡位績效名列前茅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣動力基金報酬率(資料來源：晨星)
統一台灣動力基金報酬率(資料來源：晨星)

台灣做為「世界AI之島」，在AI革命性發展之際，衍生出「3A」龐大投資商機，分別為Artificial Intelligence（人工智慧）、Advanced Chip（先進半導體）、Advanced Power Management（先進電力管理）， 將引領台灣邁向下一個黃金十年。

統一投信表示，AI晶片巨頭輝達（Nvidia）Blackwell晶片有望在第4季出貨，台灣在本波AI浪潮下佔據核心角色，市場看好相關供應鏈應用商機大爆發，AI、半導體依舊是長線多頭的先鋒部隊。同時，隨著傳統資料中心轉變成以加速計算和生成式 AI 為主軸的現代化運算中心，散熱需求的重心轉向直接液冷，散熱族群後市看俏。此外，有電力才有算力，全球電力需求殷切，以台灣為例，我經濟部能源署預估AI用電五年將增八倍。面對AI吃電怪獸來勢洶洶，先進的電力輸配送與儲能需求，都搖身成為熱門產業，重電股受惠電網升級趨勢明確，將享有更高評價。

統一台灣動力基金選股視野因為精準瞄準3A關鍵科技，歷年來各尖端創新趨勢轉換皆能精準掌握，切中趨勢靈活操作，累計一年報酬率32.26%，兩年、三年、五年、十年績效皆保持前十名以內，並且大幅領先同類型基金平均，成立以來更已為投資人創造超過5倍的超額報酬。該基金現行持股涵蓋AI、半導體、散熱、電力等3A關鍵科技族群，可見選股視野全方位。

統一投信表示，AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，台廠將是最大贏家。然而台股加權指數進入高檔區，加上年底尚有美國總統大選的不確定因素，大盤震盪加劇，投資人宜謹慎操作。在選股與進場時機的難度雙雙升高之際，可以透過優質台股基金以定期定額長線佈局，避免追高殺低的風險，且交給專業基金團隊操盤，更能全面性搭上3A產業革新的十年大趨勢。

AI 半導體

延伸閱讀

聯發科執行長蔡力行 化身天璣9400最佳銷售員

科技基金 重領風騷

英特爾擬在日本設立研發中心 配備EUV曝光機一台逾400億日圓

TrendForce：輝達GB200將成為全球 AI 伺服器出貨主力

相關新聞

熱錢落跑 三天匯出30億美元…台幣連三貶淪最弱亞幣

外資連十日賣超台股，在匯市也同步落跑，估計昨（3）日一天便大舉匯出10億美元，拖累新台幣匯率盤中最多貶值1.01角、最低...

獨／為首購族救急 八大行庫將對大型建商暫停新增額度

建商要注意了，以後若要買地，先估量一下自己的口袋夠不夠深。據了解，在上周五卓揆邀八大行庫董總開會之後，各大行庫之間已達成...

凱基壽培育新住民種子

即將更名凱基金控的開發金控旗下凱基人壽，長期耕耘多元共融議題，推動新住民工作平權及金融友善服務，希望更多新住民家庭都被服...

國泰世華蝦皮卡送好康

為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華昨（3）日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷愈多、回饋趴數愈多」作為聯名卡嶄新上市的全新...

元大壽強打類全委保單

在全球金融市場波動下，對於無暇研究投資市場的族群來說，類全委投資型保單是一項合適的選擇。元大人壽於今年新推出的類全委投資...

彰銀挺中小企獲兩大獎

彰銀秉持堅實經營提供客戶最佳服務，積極扶植中小企業產業健全發展，並發揮金融專業創造客戶財富價值，優異表現獲大眾與專家學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。