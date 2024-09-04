3A 關鍵科技大趨勢 基金精準卡位績效名列前茅

台灣做為「世界AI之島」，在AI革命性發展之際，衍生出「3A」龐大投資商機，分別為Artificial Intelligence（人工智慧）、Advanced Chip（先進半導體）、Advanced Power Management（先進電力管理）， 將引領台灣邁向下一個黃金十年。

統一投信表示，AI晶片巨頭輝達（Nvidia）Blackwell晶片有望在第4季出貨，台灣在本波AI浪潮下佔據核心角色，市場看好相關供應鏈應用商機大爆發，AI、半導體依舊是長線多頭的先鋒部隊。同時，隨著傳統資料中心轉變成以加速計算和生成式 AI 為主軸的現代化運算中心，散熱需求的重心轉向直接液冷，散熱族群後市看俏。此外，有電力才有算力，全球電力需求殷切，以台灣為例，我經濟部能源署預估AI用電五年將增八倍。面對AI吃電怪獸來勢洶洶，先進的電力輸配送與儲能需求，都搖身成為熱門產業，重電股受惠電網升級趨勢明確，將享有更高評價。

統一台灣動力基金選股視野因為精準瞄準3A關鍵科技，歷年來各尖端創新趨勢轉換皆能精準掌握，切中趨勢靈活操作，累計一年報酬率32.26%，兩年、三年、五年、十年績效皆保持前十名以內，並且大幅領先同類型基金平均，成立以來更已為投資人創造超過5倍的超額報酬。該基金現行持股涵蓋AI、半導體、散熱、電力等3A關鍵科技族群，可見選股視野全方位。

統一投信表示，AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，台廠將是最大贏家。然而台股加權指數進入高檔區，加上年底尚有美國總統大選的不確定因素，大盤震盪加劇，投資人宜謹慎操作。在選股與進場時機的難度雙雙升高之際，可以透過優質台股基金以定期定額長線佈局，避免追高殺低的風險，且交給專業基金團隊操盤，更能全面性搭上3A產業革新的十年大趨勢。