快訊

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

投資新顯學 富邦證券台股定期定額新平台上線

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為回應投資人的殷切需求，富邦證券打造全新台股定期定額平台，將定期定額投資所需資訊進行全盤規劃，方便投資人輕鬆展開「存股」行動。根據證交所的統計數據顯示，自2021年起，台股定期定額扣款金額平均每年以逾50%的速度成長，不僅成為投資新顯學，更是投資大眾展開投資旅程的重要敲門磚。

富邦證券表示，全新推出的台股定期定額平台是由跨領域專家共同打造，從客戶角度思考並規劃友善的服務流程。平台提供數百檔優質存股標的供投資人回測試算，回測區間最遠可達標的上市櫃當天，回測長度堪稱業界之最，協助投資人輕鬆找到心目中理想的投資標的。

富邦證券的台股定期定額平台提供存股試算以及多項進階搜尋功能，方便投資人查找定期定額投資所需資訊，包括投資標的基本面、殖利率及漲跌幅等，讓投資理財決策更簡便。此外，平台輔以視覺化儀表板來呈現存股損益、彙整每月扣款日期與金額、存股標的配置佔比等資訊，讓投資人更容易理解與解讀投資訊息。

為鼓勵投資人趁早開展定期定額投資，富邦證券針對未滿18歲的證券客戶推出首扣禮，符合資格的投資人只要在9/30前，首次約定台股定期定額並扣款成功，即可獲得200 momo幣。「存股從小做起 富邦證券挺你!」活動詳情，請參閱活動網站。

富邦證券台股定期定額平台：https://fcstock.fbs.com.tw/RegularWeb/Home/Index

「存股從小做起 富邦證券挺你！」活動網站：https://www.fubon.com/securities/hot_new/regular-saving-plan-now/index.html

存股 定期定額

延伸閱讀

大盤跌 12檔台股 ETF 逆勢上漲 這檔為人氣王

台股多空戰外資連十賣 成交量持續委靡不振

台股商品 買點浮現

五檔高息ETF 殖利率俏

相關新聞

熱錢落跑 三天匯出30億美元…台幣連三貶淪最弱亞幣

外資連十日賣超台股，在匯市也同步落跑，估計昨（3）日一天便大舉匯出10億美元，拖累新台幣匯率盤中最多貶值1.01角、最低...

獨／為首購族救急 八大行庫將對大型建商暫停新增額度

建商要注意了，以後若要買地，先估量一下自己的口袋夠不夠深。據了解，在上周五卓揆邀八大行庫董總開會之後，各大行庫之間已達成...

凱基壽培育新住民種子

即將更名凱基金控的開發金控旗下凱基人壽，長期耕耘多元共融議題，推動新住民工作平權及金融友善服務，希望更多新住民家庭都被服...

國泰世華蝦皮卡送好康

為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華昨（3）日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷愈多、回饋趴數愈多」作為聯名卡嶄新上市的全新...

元大壽強打類全委保單

在全球金融市場波動下，對於無暇研究投資市場的族群來說，類全委投資型保單是一項合適的選擇。元大人壽於今年新推出的類全委投資...

彰銀挺中小企獲兩大獎

彰銀秉持堅實經營提供客戶最佳服務，積極扶植中小企業產業健全發展，並發揮金融專業創造客戶財富價值，優異表現獲大眾與專家學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。