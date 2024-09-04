國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益 刷越多、回饋趴數越多

為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華9月3日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷越多、回饋趴數越多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求，不僅降低消費回饋門檻、升級卡友權益，消費再享最高26%蝦幣回饋及專屬88折優惠券。國泰世華銀行與蝦皮購物自2019年合作發行國泰世華蝦皮購物聯名卡，其高回饋搭配免運券權益，以及卡友獨享的多元檔期活動與折扣券皆深受好評，五年來帶動消費金額成長逾4.5倍，累積已刷出新台幣上百億元。

據金管會、聯卡中心統計，全台今「2024年」上半年累計的刷卡金額高達2兆元，創歷年同期新高，其中，網購刷卡金額已突破4,000億元，較去年同期成長20%。若依此成長率，下半年適逢電商平台重要檔期將再促動國人消費，預估全年網購刷卡金額有機會衝破1兆元，顯見消費者網購需求持續推升，促使國泰世華蝦皮購物聯名卡以嶄新權益重新上市。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華與蝦皮購物以絕佳合作默契，深耕快速成長的網購市場，成為網購常客及上班族心目中的首選網購信用卡，本次嶄新上市與蝦皮購物攜手再合作，升級卡友權益及優惠，『刷越多、回饋趴數越多』讓卡友每次在蝦皮購物消費都能伴隨期待。此外，蝦皮購物的消費者有不少人屬於學生族群，為了提供全蝦皮購物會員完善的購物體驗，持國泰世華簽帳金融卡在蝦皮購物消費同享加碼優惠，一同歡慶聯名卡嶄新上市。展望未來，期待雙方有更多元的業務合作，以消費者需求出發將服務場景全面延伸，目標打造最完整的網購金融服務場域。」

國泰世華蝦皮購物聯名卡這次嶄新上市，降低消費回饋門檻，即日起至2024年12月31日，卡友於蝦皮購物站內消費3,000元以上即享最高5.5%蝦幣回饋，搭配指定檔期不限消費金額加贈6%蝦幣，基本回饋就有11.5%蝦幣；搭配9月限定促刷活動，即卡友於《9.9超級購物節》檔期消費滿6,500元可享650蝦幣、滿20,000元可享2,900蝦幣(兩檻擇優回饋且限量登錄)，等同消費達檻並完成登錄，最高可額外再享14.5%蝦幣，合計最高可達26%蝦幣回饋。不僅如此，聯名卡友於蝦皮商城指定商品消費滿額領券可再享88折，卡友刷越多，回饋趴數越多。