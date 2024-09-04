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上市公司2024年持續提升公司治理 促進永續發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為使上市公司持續提升公司治理並促進其對永續發展的重視，近年來透過主管機關發布各階段公司治理藍圖、公司治理評鑑指標及各項宣導活動，已逐步引導企業建立相關制度，經統計多項有關提升公司治理品質的量化數據皆有進步。

在「股東會召開」方面，鼓勵公司及早召開股東會，改善股東會召開期程集中的情形，今(2024)年上市公司於5月底前召開股東常會共計419家，較去年增加30%，股東會議事手冊及股東會年報則平均於股東會召開日31.47天及20.02天前申報，較法令規定期限大幅提早。

有關「董事會結構與運作」，已有866家上市公司設置至少一名女性董事，較去年成長19%，並有901家上市公司獨立董事席次不低於1/3，較去年成長約9%，未來將依規完成設置。

有關「資訊揭露」，上市公司於2024年2月底前申報前一年度財務報告家數為236家，較去年增加20%；在「非財務資訊揭露」方面，截至8月31日止，計700家上市公司已申報112年度永續報告書，占全體上市公司約69%，其中已確信家數共計354家。

證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵。證交所未來將持續推動公司治理相關措施，強化上市公司之永續發展競爭力，提升整體資本市場品質。相關公司治理統計數據可至公司治理中心資料庫專區(https://cgc.twse.com.tw/)查詢。

上市公司 股東會

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