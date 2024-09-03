獨／為首購族救急 八大行庫將對大型建商暫停新增額度

建商要注意了，以後若要買地，先估量一下自己的口袋夠不夠深。據了解，在上周五卓揆邀八大行庫董總開會之後，各大行庫之間已達成五大共識，其中，由於當前以救急無自用住宅的首購族房貸為優先，因此，未來各大行庫對於大型建商的現有額度，至少明年上半年不再增加，同時，不會再承作餘屋貸款。

至於新青安利率，在政院指示之下，各大行庫達成共識不漲新青安利率，但其他利率，則會依行庫資金成本視狀況調高。

據知情人士透露，在上周卓揆所召集的會議中，會中有官員提問行庫，目前房貸額度不夠，是否和建商方面得到的額度太多，或是和承作餘屋貸款有關？卓揆也立即關注是否有此現象，不少行庫均當場回覆，已未再承作餘屋貸款，不過由此可見得卓揆高度重視此事，因此，各大行庫近期內也將通令分行，不得再承作餘屋貸款。

據公股金融圈人士透露，各大行庫董總高層交換意見之後，已凝聚四大共識，包括： 1、新青安的利率必須沿用原本的1.775%水準不加碼，但其他不動產的利率，則可依各行庫反映資金成本的需求來調高；2、若不動產申貸案尚未簽約者，必須要先以無自用首購房貸、新青安為優先，倘若已和行庫簽約者，就沿用已簽合約來執行；3、各行庫對前幾大建商的總額度以現有額度為限，至少明年上半年不再增加；4、不能再承作建商的餘屋貸款；5、各大行庫應積極自主調整授信資產的組合，以因應銀行法第72條之2的規定，包括國內外或土建融及其他授信方面的資源調配挪移。

所謂的前幾大建商現有額度，也包括了「已准而未動用」的額度，倘若建商尚未動用，只要簽約，仍可動用，但若尚未簽約的，就不行了，相關人士透露，為了避免排擠民眾的房貸，才作此限制，更重要的是，現在已准而未動用的額度，不少行庫都已達千億之上，也許明年上半年都消化不完，所以不能再新增更多額度，排擠首購民眾的房貸需求。

至於餘屋貸款，更有違道德。公股人士指出，借餘屋貸款給建商，讓建商有本錢不釋出房子，拉高房價，還排擠民眾的房貸資金，這種時候還借餘屋貸款實在沒道理，除了八大行庫之外，金管會應也會管其他國銀餘屋貸款這個部分。