熱錢落跑 三天匯出30億美元…台幣連三貶淪最弱亞幣

外資連十日賣超台股，在匯市也同步落跑，估計昨（3）日一天便大舉匯出10億美元，拖累新台幣匯率盤中最多貶值1.01角、最低貶至32.122元；為避免新台幣匯率貶勢過快，央行頻頻進場拋匯調節，終場貶值4.1分，收在32.062元，連三貶並為逾半個月新低。

匯銀主管說，央行與熱錢持續上演「你丟我撿」戲碼，促使匯市昨日爆出21.955億美元的巨量；而熱錢連日來不斷出走，新台幣匯率已連三日貶值，累計貶值1.59角，且連三天成交量均超過20億美元，估算三天累計匯出超過30億美元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

展望後市，匯銀主管說，市場緊盯美國將公布的8月ISM製造業指數及非農就業數據；預估短期內將於31.8元至32.2元區間波動。

匯銀主管說，外資昨日一早就瘋狂買匯撤出，使新台幣匯率貶值逾1角，央行不樂見新台幣匯率貶速過快，每15分鐘就進場提供美元流動性，與熱錢積極對作；午盤過後，外資匯出潮漸歇，改由投信業者的海外投資款接棒出走，出口商也進場拋匯，匯市交易熱呼呼，昨天再爆逾20億美元成交大量。

匯銀主管說，市場已提前反應Fed 9月降息1碼的預期，目前看來，除非Fed降息超過1碼，或未來的降息速度比預期更快，非美貨幣才有走強的「本錢」。

此外，美國本周將公布經濟與就業數據，市場屏息以待，除非美國非農就業人數表現遜於預期，令市場改變看法、認為聯準會的降息幅度將擴大，新台幣等主要亞幣才有機會轉強。

根據央行統計，美元指數昨天上漲0.08%，主要亞幣升貶互見，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶0.1%，新台幣匯率貶幅達0.13%，淪最弱亞幣。