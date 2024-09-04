土銀標售北市六戶豪宅

土地銀行昨（3）日起至18日公告標售台北市大安區「吉美大安花園」六戶物件，每戶底價約1.35億至1.52億元，皆有附屬車位，每戶坪數約80至90坪，每坪單價約157萬至159.5萬元。預定本月19日開標。

土銀長年耕耘都更授信案，是國內都更危老融資領頭羊，更運用自有土地參與都更，也因此獲配不少「都更分回宅」物件。此次公告標售北市大安區大安路二段82號七樓、七樓之一、八樓之一、11樓、11樓之一及80號11樓，共六戶，每戶總價約1億3,521萬至1億5,251萬元、坪數約80至90坪，不含車位每坪單價約157萬至159.5萬元。

截至2023年底，土銀都更融資核准額度約1,851億元、縣市政府核定之危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居公股銀行之首，創造超過360個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區。

土銀今年推出「建築綠色融資」、「綠建築房貸」專案，以利率、手續費減免等誘因，鼓勵建築業使用綠色建材、消費者選擇綠建築。