凱基壽培育新住民種子

即將更名凱基金控的開發金控（2883）旗下凱基人壽，長期耕耘多元共融議題，推動新住民工作平權及金融友善服務，希望更多新住民家庭都被服務，也都被照顧。因此，凱基人壽首開金融業先例，為新住民量身訂做友善服務，繼推出多國語音真人口譯服務及防詐講座等一系列服務後，再度領先業界，推動「多國通譯員保險進階專班」，進一步幫助新住民朋友加入凱基人壽團隊及融入在地社會生活。

凱基人壽「保險進階專班」以保險知識培訓新住民通譯員，輔導他們報考壽險業務員證照，希望以通譯員為種子向新住民傳遞更多正確保險觀念，提升保險知識，強化他們保障，同時也照顧新二代就業，為台灣社會注入安定而溫暖的力量。

根據移民署統計，全台新住民含新二代已破百萬人，成為台灣第五大人口族群。對新住民而言，保險專有名詞專業度高，中文又非母語，若有人能用母語翻譯解說，將有助溝通與理解。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽同理新住民異鄉生活不易，以實際行動促進金融平權及多元族群共融，發揮核心能力實踐SDGs，今年率先同業與長期合作夥伴「新住民家庭成長協會」攜手，以多國通譯員為服務對象，從「學習更多的金融知識」推進到「能夠推廣傳遞正確的保險觀念」，於全台舉辦多場「保險進階專班」，不但培育保險相關知識，更進一步輔導有意投身壽險業的通譯員報考壽險業務員證照，拓展就業機會，為自己開創另一個事業，未來也將推出更多鼓勵新住民新血加入凱基人壽團隊的方案。

凱基人壽「保險進階專班」以淺白說明講解保險觀念，吸引全台北中南區逾70位多國通譯員報名參加，藉此幫助更多新住民朋友，讓愈來愈多的新住民家庭都能被服務，也都被照顧與獲得一份保障。未來凱基人壽將持續深耕金融友善服務，協助新住民提升保險知識，強化風險意識進而建立保障，促進其在台經濟生活的安全與穩定，積極實踐SDGs「減少不平等」、「消除各地一切形式的貧窮」目標。期待透過通譯員作為擴散的種子，協助新住民族群在台安居樂業，成為多元社會的溫暖守護力量。