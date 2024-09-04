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國泰世華蝦皮卡送好康

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華副總經理陳冠學（左起）、總經理李偉正、蝦皮購物資深執行總監梁日威、萬事達卡台灣區總經理陳懿文昨日共同宣布國泰世華蝦皮購物聯名卡嶄新上市、權益升級。 國泰世華銀／提供
國泰世華副總經理陳冠學（左起）、總經理李偉正、蝦皮購物資深執行總監梁日威、萬事達卡台灣區總經理陳懿文昨日共同宣布國泰世華蝦皮購物聯名卡嶄新上市、權益升級。 國泰世華銀／提供

為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華昨（3）日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷愈多、回饋趴數愈多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求，不僅降低消費回饋門檻、升級卡友權益，消費再享最高26%蝦幣回饋及專屬88折優惠券。

國泰世華銀行與蝦皮購物自2019年合作發行「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，其高回饋搭配免運券權益，以及卡友獨享的多元檔期活動與折扣券皆深受好評，五年來帶動消費金額成長逾4.5倍，累積刷出上百億元。

據金管會、聯卡中心統計，全台今年上半年累計刷卡金額高達2兆元，其中網購刷卡金額突破4,000億元，較去年同期成長20%。若依此成長率加上下半年適逢電商平台重要檔期將再促動國人消費，預估全年網購刷卡額有機會衝破1兆元，顯見網購需求持續推升，促使國泰世華蝦皮購物聯名卡以嶄新權益重新上市。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華與蝦皮購物以絕佳合作默契，深耕快速成長的網購市場，成為網購常客及上班族心目中的首選網購信用卡，本次嶄新上市與蝦皮購物攜手再合作，升級卡友權益及優惠，「刷愈多、回饋趴數愈多」，讓卡友每次在蝦皮購物消費都能伴隨期待。此外，蝦皮購物消費者有不少學生族群，為提供全蝦皮購物會員完善購物體驗，持國泰世華簽帳金融卡在蝦皮購物消費同享加碼優惠。展望未來，期待雙方有更多元的業務合作，以消費者需求出發將服務場景全面延伸，打造最完整的網購金融服務場域。

國泰世華蝦皮購物聯名卡本次嶄新上市，降低回饋門檻，即日起至年底，卡友於蝦皮購物消費3,000元以上即享最高5.5%蝦幣回饋，配指定檔期不限消費金額加贈6%蝦幣，基本回饋就有11.5%蝦幣；搭配《9.9超級購物節》檔期消費滿6,500元可享650蝦幣、滿20,000元可享2,900蝦幣，等同消費達檻並完成登錄，最高可額外再享14.5%蝦幣，合計最高可達26%蝦幣回饋。

不僅如此，聯名卡友於蝦皮商城指定商品消費滿額領券再享88折，刷愈多回饋趴數愈多。此外，2025年6月30日前完成核卡者，核卡後30日內刷滿888元，再享首刷禮100蝦幣及三張免運券。

國泰世華 消費 蝦皮購物

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