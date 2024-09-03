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強化會計師自律 金管會修法要求進修職業道德規範

中央社／ 台北3日電

為強化會計師自律，金管會擬修正法規，要求會計師每2年應參加會計師職業道德規範專業進修至少3小時，並明定此項新制於2025年1月1日起施行。

為強化會計師自律並與國際接軌，金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會公布「會計師持續專業進修辦法」第3條、第5條及第10條修正草案，預告期定為60天。

此次有2項修正重點，首先，依規定會計師每年應參加至少3小時洗錢防制及打擊資恐相關法規與實務專業進修，為多元化會計師洗錢防制進修管道，金管會擬擴大會計師洗錢防制及打擊資恐相關法規與實務專業進修辦理機構與範圍。

其次，為強化會計師自律，金管會擬明定會計師每2年度應參加全國聯合會專業教育委員會或經全國聯合會專業教育委員會核可機構所舉辦的會計師職業道德規範專業進修至少3小時，並明定此項新規自明年1月1日起施行。

洗錢防制 金管會

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