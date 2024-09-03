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國銀不動產放款有逾兆空間 金管會：沒有滿水位問題

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

購屋族「一貸難求」惹怨，金管會說《銀行法》72-2條不動產放款限30%是以動態調整的「比率」做控管，沒有所謂「滿水位」或「額度已滿」，呼籲國銀應將資源放在無自用住宅的民眾購屋需求上。以7月底金管會數據推估，若要達到30%法定上限，整體國銀還有逾兆元不動產放款空間。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、土建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，各銀行內部多以28~28.5%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

據金管會截至7月底統計，計算《銀行法》72-2條，分子不動產放款餘額是14.79兆元，分母總存款加金融債餘額是55.85兆元，整體本國銀行平均占比是26.47%，等於每增加1個百分點，就會多出5,585億元不動產放款空間。

若依國銀警戒水位28.5%估算，還有約1.12兆元放款空間；若是以30%法定水位則有逾1.9兆元空間。但這不動產放款水位尚未包括「已准未撥」部位，若將這塊計入，可能放款空間會更少。

一家民營銀行主管私下說，這波從七月初開始在銀行圈蔓延的房貸「緊」報，是因房貸量衝太快了，如大水倒灌，一時無法消化，有行庫、大型民營銀行已逼近72-2條28%內部警戒水位，被迫快刀斬。

銀行局副局長童政彰說，當初訂定《銀行法》72-2條的30%限額的立法精神，是不希望銀行放款過度集中在不動產，也因不動產授信天期長，銀行存款與發債資金天期短，也有流動性控管比率的監理意涵。

也因是從「比率」做控管，近年出口暢旺，銀行近三年存款就大增了11兆元，平均每月增加3,000億元，分母不斷增加，分子也自然增加，各銀行不可能踩紅線，會動態控管，所以沒有滿水位或額度已滿的概念。

他坦言，金管會的確有收到民眾陳情房貸，會請銀行盡速處理，重點是銀行要落實客戶盡職調查，確認是無自用住宅的需求。

他也強調，銀行吸收社會大眾資金，信用配置上應回歸民眾實際需求，銀行承辦新青安、首購族房貸，都要做好KYC確認，了解資金流向，而非是助長不動產飆漲，是金管會關注的重點。

至於不動產金檢，檢查局上半年已做第三波、共14家金融機構不動產授信金檢，包括六家銀行、五家信合社和三家票券商，一般業務查核也將不動產授信風險的管理和法遵納入，下半年暫時沒有不動產專案金檢的規劃。

房貸 金管會

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