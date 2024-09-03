金管會：銀行房貸無瀕滿水位問題 籲支持首購需求

銀行基於風險控管調控房貸業務，引發民眾申請房貸困難情形，驚動總統賴清德澄清並無限貸令。金管會今天表示，銀行法第72條之2規定是透過比率控管，銀行會進行動態調整，並無房貸瀕臨滿水位或額度已滿的概念，籲銀行信用調配應支持首購需求。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

今年上半年國銀房貸餘額增速猛烈，央行統計，截至今年6月底全體銀行不動產貸款集中度已攀高至37.4%，逼近歷史高點，銀行進行風險調控，卻衍生民眾房貸難求情形，驚動府院澄清絕無「限貸令」，央行總裁楊金龍並在2日找22家銀行喝咖啡，請銀行對民眾正常購屋融資需求提供必要協助。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，銀行法第72條之2規定是監理機關不希望銀行將放款過度集中在不動產授信，因不動產貸款天期較長，但銀行吸收存款或發債資金相對屬短期性質，銀行法第72條之2規定某層面上亦是在控管銀行流動比率。

童政彰解釋，銀行法第72條之2規定是從比率角度進行控管，銀行可透過分子與分母動態調整，近3年來，全體銀行存款規模增加近新台幣11兆元，平均每個月以3000億元金額在成長，銀行會進行動態控管，並無房貸瀕臨滿水位或額度已滿的概念。

根據金管會銀行局今天公布校準銀行申報資料後最新統計，截至今年7月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額為14.79兆元，月增0.08兆元，存款總餘額及金融債券發售額升至55.85兆元，月增0.58兆元。

依銀行法第72條之2規定設算，7月底銀行不動產放款平均比率降至26.47%，月減0.15個百分點。其中，比率在29%以上銀行連2個月掛零，比率介於28%至29%區間的銀行有5家，比率在27%至28%的銀行達7家，比率在26%至27%的銀行有9家，比率介於25%至26%的銀行有2家。

童政彰說明，銀行吸收社會大眾資金，受到高度信賴，在信用配置上本應回歸實際需求，落實KYC（認識你的客戶）、對無自用住宅民眾實際購屋需求予以支持，並應特別了解資金流向上是否有不當助長房市異常變動。

童政彰坦言，金管會確實有陸陸續續收到民眾申訴，將進一步了解，對於相關個案，也都會轉個別銀行，基於維護民眾權益立場，會請銀行儘速處理；金管會監理重點在於督促銀行落實客戶盡職調查，若確認為無自用住宅民眾的購屋需求，銀行在信用分配上應予以支持。

童政彰重申，金融業為高度遵法行業，必須重視企業社會責任，因資金來源來自社會，更應符合主管機關與社會大眾對銀行的期待，在房貸議題上，央行2日已找銀行座談，對於主管機關傳達的訊息，無論公民營銀行都應深切體認社會大眾期許，對監理要求確實落實執行。