人生不是只談合併！魏寶生曝「張雅如的故事」讓他撐過困難

新光金控（2888）暨新壽董事長魏寶生今日出席新壽舉辦的生命教育公益活動，他對於併購議題並未直接表示看法，但會前也笑稱近期心情雖有受影響，不過仍固定踢球舒壓。且持續推行公益，「人生不是只有合併案而已」，當遇到困難時，他就想到張雅如勵志故事，讓他可以撐下去。

新光人壽舉行《相信可能 人生發光》生命教育推廣公益記者會，並邀請合作單位達人高中校長李美鶴與愛無限社會企業有限公司創辦人張雅如代表共同出席推廣。會中由李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如，新光人壽贊助出版，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力，共同推廣生命教育。

《相信可能》繪本源起於魏寶生的起心動念，達人高中師生的創作投入，以及新壽協力印製與發行。其內容主要闡述高度脊髓損傷者張雅如17歲那年因發生車禍，造成頸部以下終身癱瘓，從此必須依靠輪輢代步，但她並沒有放棄生命及生活，並對所有事物抱持著「相信可能」的信念，開始投入生命教育工作，透過一場場演講，將走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。

魏寶生近期瘦了4公斤，他說飲食有控制並固定運動踢足球。開場致詞時，魏寶生打趣說道最近新光金這麼多新聞他還敢來記者會，可見重要性。他高度敬佩張雅如是生命鬥士，不只成立公益社會企業，張雅如近日告訴魏寶生想要成立協會以幫助更多人，魏寶生一聽便決定全力支持；他說，公益、慈善一定要和藝術結合，他的大女兒是藝術家、女婿是從事策展行業，兩人也一起加入。

魏寶生說，相信公益、慈善及藝術是人生很重要的事，「人生不是只有合併案而已」，當大家遇到困難時想想張雅如，世界上就沒有什麼困難，「我最近也常想到雅如」，遇到困難時告訴自己撐下去 。

魏寶生提到，張雅如17歲時存了一些積蓄想要買保險，但沒有買成意外就發生了，不過，「沒問題我們大家幫你」，肯定比沒保險的遺憾更多。

會上，張雅如呼籲，如果有做好保險規劃，遇到意外就能從容面對，家庭壓力能大大減輕，保險是為家人在風雨來臨時有所依靠，她並感謝新光人壽投入生命教育，在風險保障和人生守護上扮演角色。