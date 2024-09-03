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永豐金證券布局金融生態圈 擴展5大支付與購物平台

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券拓展五大支付與網購平台。業者提供
永豐金證券拓展五大支付與網購平台。業者提供

永豐金證券積極布局擴展金融生態圈有成，為了更貼近年輕世代的生活習慣，將生態圈目光看向電子支付及線上購物市場，今年已完成包括街口支付、全盈+PAY合作、橘子支付、momo購物網及發票特務等五大支付購物網串連開戶場景，並提供豐學PRIME優質內容，漸進式的將投資便利與專業帶入生活場景。

永豐金證券指出，今年布局支付購物網生態圈，開戶年齡分布以40歲以下客群佔據六成為主力，甚至20歲以下之學生客群也達到4%。股市行情熱絡吸引大批年輕人加入投資行列，數位金融發展除了積極發展符合年輕世代生活習慣愛好，更發現許多數位世代投資新手面臨的交易認知不足，投資專業需求強烈等現象。永豐金證券一方面看好與電子支付及網路購物平台，串連打造金融生態圈，也運用結合生態圈的拓展，協助年輕小白族培養良好的投資及證券基礎知識。

加強新手建立良好的投資基本功，投資人透過街口支付、全盈+PAY、橘子支付、momo購物網及發票特務等五大平台內專屬連結完成線上開戶，除了可以獲得該平台等值新台幣10元回饋點數，同時可獲得三個月豐學PRIME內容訂閱制服務，暢讀總經、產業、個股、話題時事、存股策略等實用內容，幫助新手拓展財經視野。於指定專屬連結完成開戶的新戶，當月台股電子成交額滿88萬元，可再獲得該平台等值新台幣250元的回饋點數。

永豐金證券表示，近年行情上漲或波動劇烈，投資人不慎使得違約交割風險增加，新手擔心因下錯單導致違約交割，可以事先簽署「現股當沖風險預告書」，年滿20歲開立帳號滿3個月，且近一年成交筆數10筆以上及累積成交金額滿5,000元，可以「線上加開信用交易帳戶」。舉例來說，若買賣現股時遇到下錯單且交割金額不夠，可以在收盤前用現股當沖反向沖銷股票。若現股當沖沖不掉，可在交易時間結束前打電話給接單中心或業務人員，將現股改為融資融券，降低交割金額。

對於會忘記補款的投資人，客戶同時可開啟大戶投APP內的交割款通知，系統會於成交當天及隔天晚上8點推播提醒交割日的應收付金額，讓客戶有充足的時間確認交割戶餘額是否足夠。

生態 購物網

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