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蝦皮購物攜手國泰世華推改版聯名卡 強調高額蝦幣回饋

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蝦皮購物攜手國泰世華宣布新一代「國泰世華蝦皮購物聯名卡」上市。圖／報系資料照
蝦皮購物攜手國泰世華宣布新一代「國泰世華蝦皮購物聯名卡」上市。圖／報系資料照

電商聯名信用卡是銀行重要消費金融業務，蝦皮購物攜手國泰世華宣布新一代「國泰世華蝦皮購物聯名卡」上市，強化免運次數、高額蝦幣回饋以及海外購物免手續費。蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，站上信用卡使用者占比逐步成長，聯名卡發行五年來累積超過30萬卡友， 今日新卡上市，到年底前的發卡量，相較於上半年發卡量可望翻倍成長，流通卡數則要增加50%。

根據金管會、聯卡中心統計，今年上半年累計的刷卡額高達2兆元，網購刷卡金額更突破7,000億元。蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，自2019年首次攜手國泰世華銀行推出第一張聯名卡，五年來帶動消費金額成長逾4.5倍、累積刷出上百億元，蝦皮購物在台九周年之際再度攜手國泰世華改版推出新聯名卡。

廖君凰表示，根據統計，蝦皮購物聯名卡消費者的平均客單價較非聯名卡消費高出45%，每季的消費金額較非卡友高出七成。

蝦皮購物新聯名卡強調「天天最高回饋5.5%蝦幣」、「首刷禮贈100蝦幣及3張0元免運券」、「卡友專屬滿額享商城88折優惠券」等四大獨家權益，隨著「9.9超級購物節」來臨，蝦皮購物加碼準備「最高26%蝦幣回饋」。目前聯名卡各項回饋多以蝦幣回饋為主，廖君凰表示，目前蝦幣仍以在蝦皮購物平台抵用為主，希望強化使用者忠誠度與黏著度。

國泰世華 聯名卡 蝦皮購物

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