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外資匯出股匯雙挫 新台幣連3貶收32.062元

中央社／ 台北3日電
新台幣兌美元今天收盤收32.062元，貶4.1分，連3貶。聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天收盤收32.062元，貶4.1分，連3貶。聯合報系資料照片

市場逐漸消化美國聯準會（Fed）降息預期，台股今天大跌百點作收，外資匯出下，拖累新台幣走勢，新台幣兌美元今天收盤收32.062元，貶4.1分，連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額則放大到21.955億美元。

台股今天量縮震盪，盤中最高觸22303.5點，中場拉回翻黑，AI概念股、重電及金融等族群下挫，大盤今天上下波動211點，以最低點22092.21點作收，下跌142.89點，跌幅0.64%。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超59.15億元。

外匯交易員表示，外資今天偏匯出，整體而言上午匯出較多，也有投信海外投資有買美元需求，適逢月初，出口商也比較沒有拋匯需求，帶動新台幣走弱；新台幣兌美元今天開盤價為32.02元，最高32.001元、最低32.122元。

外匯交易員表示，除非本週公布的美國非農就業人數真的降低很多，因而增加Fed降息幅度，才可能改變新台幣走勢。若無意外，新台幣短期依然偏弱，可能在32.05元到32.2元間震盪整理。

根據央行統計，美元指數升0.08%，日圓升0.36%，人民幣貶0.06%，新加坡幣貶0.08%，韓元貶0.1%，新台幣貶0.13%。

外匯 新台幣 美國聯準會

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