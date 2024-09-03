鎖定青世代 中信產險推3險種轉嫁租屋、行車風險

中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）為年輕人加油，精選「住火延燒險」、「機車險」與「汽車險」三險種，讓大學生與社會新鮮人用小錢就能輕鬆轉嫁租房及行車風險，搭起完善保障，讓青世代無後顧之憂勇敢追夢。

青世代開始獨立生活，常面臨租屋或騎駕車風險，中國信託產險提供「住火延燒險」、「機車險」與「汽車險」三險防護，轉嫁突發意外可能面臨的高額賠償風險。「住火延燒險」是租屋族不可或缺的基本保障，年繳保費約新台幣500元，最高可獲得2,400萬住宅火險延燒保障、100萬家庭動產保障及50萬財物竊盜保障，保障範圍涵蓋火災延燒可能導致的第三方損害賠償，也保障住家動產，讓租屋族住得安心。

騎車或開車最擔心有「撞」況，除了依法必須投保強制險，基礎醫療保障及車險保障權益也很重要。「汽車險」保障分為「賠給他人」及「賠給自己」兩種，「賠給他人」包含第三人責任險、超額責任險及乘客體傷責任險；「賠給自己」則是駕駛人傷害險、汽車竊盜險及汽車車體險。「機車險」保障「賠給他人」項目有第三人責任險、超額責任險：「賠給自己」則指駕駛人傷害險。中國信託產險重視年輕族群行車安全，提醒年輕族群透過「機車險」與「汽車險」，填補強制險保障缺口，才能轉嫁交通事故風險。

中國信託產險網路投保提供完整保障，僅需5分鐘即可快速完成投保，保戶還享有多項網站專屬優惠，更提供車險到期提醒服務，避免保障中斷影響權益。