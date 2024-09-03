央行364天期定存單利率1.477%、三個月新低 市場對Q3的升息預期曝光

為回收市場餘裕資金，中央銀行3日標售364天期定存單，得標利率1.477%，為三個月低點，並較前一個月下滑0.008個百分點；銀行資調主管分析，全球吹降息風，市場研判，央行將於19日召開第3季理監事會，宣布升息或升準的可能性降低，導致標售利率下滑、低於市場預期的1.48%~1.49%區間。

為避免市場資金過剩、助長通膨氣焰，央行目前每月固定標售一期364天期定存單與一期2年期定存單，其中364天期定存單標售金額為1,400億元，2年期為250億元。

對於364天期定存單的標售結果，一家大型國銀資調主管表示，今年通膨居高不下、超過2%「警戒線」，加上央行首季升息半碼、第2季又調升存準率1碼，令外界憂心，第3季是否會再推新一波緊縮措施。

不過，近期全球央行吹起降息風潮，美國聯準會9月降息1碼，幾乎已成市場共識，市場對於台灣央行進一步採取緊縮貨幣政策的預期也跟著轉變，「除非有什麼意外，否則9月央行貼放利率應該會維持不動」。

主計總處先前上修今年CPI（消費者物價指數）年增率至2.17%，預估明年CPI上漲1.91%；數據顯示，今年通膨仍偏高、超過2%大關。

為抑制通膨預期心理，央行在今年3月的首季理監事會議上決議升息半碼（0.125個百分點），出乎市場意料；調整後，央行重貼現率由目前的1.875%上修至2%，創2009年1月8日以來、逾15年新高紀錄。

接下來，央行在6月召開第2季理監事會議，雖未進一步升息，卻為了降溫房市而揮出「組合拳」，除祭出第六波房市管制措施外，也同步調升存準率1碼。