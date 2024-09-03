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元大證券永續生活節 號召員工與眷屬共同參與

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券持續實踐環境永續發展的政策理念，今年永續生活節「綠色健走、減碳同行」家庭日活動以減碳永續為主軸，並結合校園植樹行動，透過健走及植樹活動，讓公益活動與愛護地球的心深入校園，共同為地球永續貢獻一份心力。

本次永續生活節活動分別於新北、台中共舉辦三場活動，號召員工與眷屬4,588同參與，並設置「打擊犯罪防詐宣導」、「探索全球暖化與我們的行動」、「什麼是淨零碳排? 」、「打造減塑生活消費習慣」及「生態保育：生物多樣性的重要」等五個打卡點。

除推廣環境永續及生態保育相關知識外，本次活動同時攜手刑事警察局進行防詐宣導，將新興的詐騙手法與特徵及防詐觀念，藉由簡單互動遊戲，在輕鬆問答之間傳遞給大眾。

此外，並結合健走與社會公益，期許員工重視自身與家人健康、連結氣候及環境永續議題，也再次宣達公司以永續經營為目標的理念。

延續前兩年的校園植樹，今年活動更邀請供應商共同參與活動，共捐贈3,349株樹苗，於新北市八間國中小學種植，藉由綠化校園環境，進而推動社區參與及友善鄰里，也傳達元大證券永續經營的理念，愛林、興林、護林，生生不息。

除家庭日活動，元大證券積極響應元大金控「188永續活動接力計畫」，188代表一個深耕計畫，八家子公司輪流舉辦，及呼應八項聯合國SDGs指標，而數字「8」更象徵無限循環，傳遞著本集團永續共好的精神。

元大證券已於4月、6月及 8 月，於芝山文化生態綠園、新瓦屋客家文化保存區舉辦六場守護生物多樣性的旅程，共同認識臺灣這片土地的生物多樣性。

活動鼓勵員工及眷屬自帶環保水杯，同時安排環保水壺袋DIY等活動，身體力行減少塑膠使用，逐步增加環保意識，一起守護生物多樣性，成為地球永續的推動者。

藉由一系列永續活動，鼓勵同仁透過健走感受自然、強健體魄，更積極響應聯合國永續發展目標(SDGs)，推廣環境保育意識，致力打造永續社區，以實際作為落實對環境永續的用心，讓元大證券作為永續金融的先行者，引領大眾共創美好未來。

健走 元大金控 生態保育

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