新壽推廣生命教育 籲國人重視人身風險管理

新光人壽為推廣生命教育，並呼籲國人重視保險保障的重要性，於今日舉行《相信可能 人生發光》公益記者會，邀請合作單位達人高中校長李美鶴與愛無限社會企業創辦人張雅如代表共同出席推廣。由李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如，新光人壽贊助出版繪本，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力、活出自信與尊嚴的價值；同時呼籲國人重視人身風險管理，為自己和家庭達到預防、減輕及彌補人身損失的目的。

《相信可能》繪本源起於新光金董事長魏寶生的起心動念，達人高中校長李美鶴、老師與學生的創作投入，以及新光人壽的協力印製與發行。其內容主要闡述高度脊髓損傷者張雅如於17歲那年因發生車禍，造成頸部以下終身癱瘓，從此必須依靠輪輢代步，但她並沒有放棄生命及生活，將災難視為考驗，並對所有事物抱持著「相信可能」的信念，開始投入生命教育工作，透過一場一場的演講，將走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。

根據世界衛生組織（WHO）推估，全球高達10億人受精神疾患所苦，其中最常見的是憂鬱與焦慮，伴隨而來的生產力損失、醫療與照顧成本，每年帶來1兆美元經濟損失。面對這樣的社會現象，新光人壽以扮演人生保障與風險守護者的角色，希望透過《相信可能》繪本中張雅如逆轉人生的故事，鼓舞正面臨人生困境的人，將壓力轉化為動力，勇敢面對各項逆境。同時，新光人壽也攜手張雅如於九月起在全台進行《相信可能 人生發光》生命教育巡迴講座，傳遞愛的正能量，學習正向思考，活出精采人生。

「意外和明天，哪一個先到，這是一個無法預測的問題」，記者會中，張雅如也以17歲那年的意外車禍分享，風險隨時存在，且風險的影響不只是個人，更有可能是一個家庭。她也以自己過來人的身份呼籲國人，除了重視生命價值外，更要重視風險規劃，為自己在面對人生變故時，能有一份安心與保障，讓愛與希望在任何情況下，得以延續。

衛福部2023年統計，現領有身心障礙手冊者已近121萬人，18-64歲族群高達47.７%，其中又以50-59歲、30-44歲的比例最高。而造成障礙失能的原因，全台有將近9萬名身障者，是因為交通意外而失能的，顯示失能者中約有半數正值工作適齡階段，就得面臨失能衍生的長期照顧、經濟問題，以及對家庭生活與社會帶來的巨大負擔。新光人壽提醒國人，在高齡化、少子化和高通膨時代，不分年齡層，都要預先做好醫療、長照與退休等風險保障規劃，藉由保險保障讓未來生活品質更為穩定，讓整體人生規劃更完善。