魏寶生：「人生不是只談合併」 張雅如勵志故事讓他有撐過困難的動力

新光人壽為推廣生命教育，呼籲社會大眾珍惜健康、重視保險保障，今日舉行《相信可能 人生發光》生命教育推廣公益記者會，並邀請合作單位達人高中校長李美鶴與愛無限社會企業創辦人張雅如共同出席推廣，會中由達人高中校長李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如。

近來台新金擬換股併購新光金，引發外界關注，對此新光金控董事長魏寶生致辭時向在場媒體說：「人生不是只有談合併而已！」當遇到困難時，他都會想到張雅如的勵志故事，讓他有撐下去的動力，並希望能將善的生命教育傳出去。

新壽贊助出版繪本，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力。《相信可能》繪本源起於魏寶生的起心動念，達人高中校長李美鶴、老師與學生的創作投入，以及新光人壽的協力印製與發行。其內容主要闡述高度脊髓損傷者張雅如小姐17歲那年因發生車禍，造成頸部以下終身癱瘓，從此必須依靠輪輢代步，但她並沒有放棄生命及生活，將災難視為考驗，並對所有事物抱持著「相信可能」的信念，開始投入生命教育的工作。透過一場一場的演講，將走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。

「意外和明天，哪一個先到，這是一個無法預測的問題」，記者會中，張雅如也以17歲那年的意外車禍分享，風險隨時存在，且風險的影響不只是個人，更有可能是一個家庭。她也以自己過來人的身份呼籲國人，除了重視生命價值外，更要重視風險規劃，為自己在面對人生變故時，能有一份安心與保障，讓愛與希望在任何情況下，得以延續。

根據世界衛生組織（WHO）推估，全球高達10億人受精神疾患所苦，其中最常見的是憂鬱與焦慮，伴隨而來的生產力損失、醫療與照顧成本，每年帶來1兆美元經濟損失。新壽希望透過《相信可能》繪本中張雅如逆轉人生的故事，鼓舞正面臨人生困境的人，將壓力轉化為動力，勇敢面對各項逆境。同時，新壽也攜手張雅如於9月起在全台進行《相信可能 人生發光》生命教育巡迴講座，傳遞愛的正能量，學習正向思考，活出精彩人生。