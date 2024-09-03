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兆豐投信：美大選前資金健康輪動 建立多重資產部位抗風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI世界指數與各類指數前瞻性本益比(資料來源：Bloomberg。指數上至下依序為MSCI AC世界指數、美國標普500指數、美國那斯達克指數、歐洲STOXX指數、日經225指數、台灣加權股價指數，資料期間：2020/08/02~2024/08/27。兆豐投信整理)
MSCI世界指數與各類指數前瞻性本益比(資料來源：Bloomberg。指數上至下依序為MSCI AC世界指數、美國標普500指數、美國那斯達克指數、歐洲STOXX指數、日經225指數、台灣加權股價指數，資料期間：2020/08/02~2024/08/27。兆豐投信整理)

伴隨美國經濟走勢軟著陸，聯準會利率會議及貨幣政策可能迎接轉向，全球股市區間震盪中尋求趨穩。根據彭博資料，觀察近期MSCI世界指數與美國、日本、臺灣等各區重點股市指數的前瞻性本益比走勢微幅向上，顯示國際貨幣政策轉向寬鬆，利於資金健康輪動，建議現階段採取以多重資產型基金做為抗風險、求增長的資產部位。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，科技類股第3季初出現疲軟，但伴隨進入第3季底至第4季的電子產業傳統消費季，在2024年蘋果秋季發表會將展開下，有助科技類股重拾動能；歐洲市場經濟由谷底復甦且具備評價面便宜的優勢，將吸引投資市場目光；受惠歐洲需求回溫的亞股，將迎來傳統10月至12月的年底消費旺季，這類驅動引擎有助資金健康輪動，如希望廣納題材的投資人，趁機定期定額或單筆分批進場建立多重資產型基金正是時機。

該基金核心配置為「債券股票、可轉換公司債」等題材，除了累積多元債息的收益空間，另一方面，藉由成長型股票題材挹注資本增值的機會，第三方面，搭配可轉換公司債的投資策略，依照市場景氣循環，更靈活股票、債券等調節題材的布局比例，加上具備月配機制，有助提供規律的資金調節機會，適合穩健型投資人納入核心資產配置。

隨著美國大選前，市場蘊含不確定因素，像是美國民主黨拜登退選、後由副總統賀錦麗接棒，加上另一黨候選人川普的民調表態率較不一致，選情未明朗前，適時為資產部位建立既可防禦、亦能增收益的多重收益題材，較能為理財增添多樣化的增值機會。

兆豐投信指出，透過「可轉換公司債」具備股票及債券的性質，如未轉換前等當作債券，當可轉換公司債達轉換價值時，依約定轉換價格轉換成相關公司之股票，這類操作策略，既可掌握債券到期還本及孳息的優勢，亦有機會掌握股票資本利得伴隨市場成長的節奏，一手掌握股、債雙優勢。

兆豐投信提醒，後續布局將仍視金融市場條件、政經局面變化，作為資產比例加減碼的調整依據。另外，投資人在選擇月配機制時，除留意基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更應瞭解配息前扣除負擔之相關費用以及收益分配的組成，作為納入投資的參考依據。

債券 股票

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