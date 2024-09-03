國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益 蝦幣回饋最高26% 滿額再享88折優惠

國泰世華銀行與蝦皮購物自2019年合作發行「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，其高回饋搭配免運券權益，以及卡友獨享的多元檔期活動與折扣券皆深受好評，五年來帶動消費金額成長逾4.5倍，累積已刷出新台幣上百億元。

為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華3日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷越多、回饋趴數越多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求，不僅降低消費回饋門檻、升級卡友權益，消費再享最高26%蝦幣回饋及專屬88折優惠券。

據金管會 、聯卡中心 統計，全台今年上半年累計的刷卡金額高達2兆元，創歷年同期新高，其中網購刷卡金額已突破4,000億元，較去年同期成長20%，若依此成長率預估再加上下半年適逢電商平台重要檔期將再促動國人消費，預估全年網購刷卡金額有機會衝破1兆元，顯見消費者網購需求持續推升，促使國泰世華蝦皮購物聯名卡以嶄新權益重新上市。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華與蝦皮購物以絕佳合作默契，深耕快速成長的網購市場，成為網購常客及上班族心目中的首選網購信用卡，本次嶄新上市與蝦皮購物攜手再合作，升級卡友權益及優惠，『刷越多、回饋趴數越多』讓卡友每次在蝦皮購物消費都能伴隨期待。

此外，蝦皮購物的消費者有不少人屬於學生族群，為了提供全蝦皮購物會員完善的購物體驗，持國泰世華簽帳金融卡在蝦皮購物消費同享加碼優惠，一同歡慶聯名卡嶄新上市。展望未來，期待雙方有更多元的業務合作，以消費者需求出發將服務場景全面延伸，目標打造最完整的網購金融服務場域。

國泰世華蝦皮購物聯名卡本次嶄新上市，降低消費回饋門檻，即日起至2024年12月31日，卡友於蝦皮購物站內消費3,000元以上即享最高5.5%蝦幣回饋，搭配指定檔期不限消費金額加贈6%蝦幣，基本回饋就有11.5%蝦幣；搭配9月限定促刷活動，即卡友於《9.9超級購物節》檔期消費滿6,500元可享650蝦幣、滿20,000元可享2,900蝦幣(兩檻擇優回饋且限量登錄)，等同消費達檻並完成登錄，最高可額外再享14.5%蝦幣，合計最高可達26%蝦幣回饋，不僅如此，聯名卡友於蝦皮商城指定商品消費滿額領券可再享88折，卡友刷越多，回饋趴數越多。

此外，即日起至2025年6月30日前完成核卡者，於核卡後30日內刷卡消費滿888(含)元以上，再享首刷禮100蝦幣及3張免運券。

蝦皮購物消費首選「國泰世華蝦皮購物聯名卡」 三重專屬優惠介紹：

第一重-刷卡享高回饋：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」購物即享蝦幣高回饋，天天消費最高5.5%蝦幣回饋，超級品牌日/指定檔期(99購物節、雙10、雙11、雙12)最高11.5%蝦幣回饋，再加上專屬蝦皮購物聯名卡友打造的購物區與優惠券，要讓卡友能買到最便宜，省去貨比三家的時間。

第二重-無腦享免運費：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」卡友，每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5,000元，即可獲得卡友限定的無消費門檻之免運費抵用券(每月1次，一年共12次)，直接全額折抵運費，讓卡友不須再為了湊免運而傷腦筋。

第三重-海外免手續費：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」提供海外交易免手續費、還可享0.5%蝦幣回饋，國內、國外消費一卡通用！

歡慶聯名卡嶄新上市 國泰世華簽帳金融卡加碼優惠(即日起至2024/12/31)

首次申辦帳戶：25歲(含)以下客戶，首次申辦「國泰世華數位存款帳戶」並於開戶時輸入指定推薦碼，且於成功開戶後30天內登入CUBE App，享新臺幣100元活動獎勵金。

刷卡再享回饋：25歲(含)以下客戶，持簽帳金融卡於蝦皮購物消費且完成活動登錄，享3%現金回饋(與簽帳金融卡指定通路合併計算，每戶每月回饋上限新臺幣150元)。