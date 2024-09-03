凱基00915 預估每受益權單位配發0.82元

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（00915）公布9月預估配發金額，每受益權單位配發0.82元，除息日訂於9月19日，參與除息最後買進日為9月18日，10月16日配息入帳。

本次為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第7次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計00915今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積來到3.95元 。根據凱基投信官網揭露的00915前一次（6月）配息公告，股利所得占10%，其他90%配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為0，顯見已實現資本利得為00915配息組成一大貢獻來源。

根據投信投顧公會統計至7月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲26.3%，近三個月淨值上漲6.22%，近六個月淨值成長27.66%，近一年淨值報酬率45.88%，成立以來淨值報酬達105.39%，在近六個月、近一年、今年以來報酬都優於台股大盤。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，00915的價格能持續向上，追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用，股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件；品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件；低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司，多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。

施政廷指出，8月台股企業獲利上修家數小於下修家數，獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪，不過展望後市，在AI與景氣循環上揚帶動下，預期2025年企業獲利仍有近17%的成長，行情具實質基本面支撐；歷經7、8月這波下跌，台股本益比已回到一倍標準差左右，第3季的台股傳統股價淡季，正是逢低布局的好時機。