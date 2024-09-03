快訊

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

有錢就任性？巴西大法官封鎖X 槓上馬斯克

凱基00915 預估每受益權單位配發0.82元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（00915）公布9月預估配發金額，每受益權單位配發0.82元，除息日訂於9月19日，參與除息最後買進日為9月18日，10月16日配息入帳。

本次為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第7次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計00915今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積來到3.95元 。根據凱基投信官網揭露的00915前一次（6月）配息公告，股利所得占10%，其他90%配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為0，顯見已實現資本利得為00915配息組成一大貢獻來源。

根據投信投顧公會統計至7月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲26.3%，近三個月淨值上漲6.22%，近六個月淨值成長27.66%，近一年淨值報酬率45.88%，成立以來淨值報酬達105.39%，在近六個月、近一年、今年以來報酬都優於台股大盤。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，00915的價格能持續向上，追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用，股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件；品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件；低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司，多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。

施政廷指出，8月台股企業獲利上修家數小於下修家數，獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪，不過展望後市，在AI與景氣循環上揚帶動下，預期2025年企業獲利仍有近17%的成長，行情具實質基本面支撐；歷經7、8月這波下跌，台股本益比已回到一倍標準差左右，第3季的台股傳統股價淡季，正是逢低布局的好時機。

淨值 配息 高股息

延伸閱讀

凱基00952 將於5日掛牌上市

台股短線波動加劇 法人曝這類股第3季修正整理反而好布局

開高走低將成台股日常要習慣？ 直雲：空單雖有4萬口但昨天反一卻大賣

投資人看過來 00934、00948B配息出爐 年化報酬率各8.6%、6.2%

相關新聞

銀行不動產授信水位滿 民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

針對近期「限貸」問題引起民眾熱議，中央銀行總裁楊金龍也要求銀行要滿足首購民眾的貸款需求。立法委員郭國文將建議金管會，將本...

失能險喊卡！新一代樂扶照護險出爐 有比原保單好？

台灣高齡化進展非常快速，即將在2026年邁入超高齡社會，高齡人口將達20.8%，成為全球老化速度最快的國家之一，如何因應高齡人口的長期照顧問題，已成為當今重要的社會議題。

央行限貸令／央行玩真的 成屋受害預售屋剉咧等 這次房價跌定了？

銀行房貸滿水位問題愈演愈烈，中古屋頻傳因借不到房貸取消交易，新案市場也傳出民眾因房貸卡關，無法如期交屋，面臨被建商收違約金困境，甚至中南部還傳出有建案整批分戶貸款都被取消，通知已購戶自行想辦法。

央行要國銀房貸優先首購 公銀挑這兩客群、民銀策略不一

國銀房貸滿水位導致不少大型房貸銀行加入警戒行列、暫緩收件，銀行錢荒導致許多房貸下不來的民眾抱怨，在府院關切下，央行2日再...

【專家之眼】房貸灰犀牛迫近還在扯有無「限貸令」

近期不動產貸款暴增，引發央行關注，央行總裁楊金龍親自出馬邀請34家國銀和信合社高階主管「喝咖啡」，希望業者們自主管理，而...

台美利差大、企業持有美元需求強勁…Fed 降息台幣升勢恐落後

彭博資訊報導，分析師認為，在美國聯準會（Fed）開始降息後，新台幣的升勢可能再度不如其他亞幣，原因是利率分歧且台灣企業持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。