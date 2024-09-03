衝刺意外險市場 新壽全新推出意外險搭骨折險高CP組合

為避免意外所導致的種種風險，新光人壽今日宣布，全新推出「新光人壽Go平安new終身傷害暨兒童傷害失能保險」，繳費年期有6年期、10年期及20年期，投保年齡最高到65歲，具有特定意外保障再加倍、生活照護金最高給付15次、重症燒燙傷給付保險金額的60%，另外還有食品中毒慰問保險金等四大特色。

新壽指出，改版之前的Go平安，8月已銷售6.6萬件，保費6億元，已是市場排名第二的意外險，由於沒有「身故保障」版本，因此等於以一般同類型商品的接近五分之一的成本就可買到，可說相當便宜，在市占上，也是市場上純保障險的第一名。

此商品保障內容涵蓋意外身故失能、重症燒燙傷、食物中毒保障、生活照護金及保險費豁免，也針對公共場所火災、天然災害、水上大眾交通運輸、航空大眾交通運輸及陸上交通運輸等特定意外傷害事故，提供多樣化的保障內容。

考量市場有強化骨折保障的需求，新光人壽也推出全新的「新光人壽骨力贏傷害暨兒童意外骨折保險附約」（以下簡稱「骨力贏」），兼顧意外身故、意外失能、意外骨折、意外脫臼、意外內臟或腦損傷手術及意外創傷縫合等多元保障，並開放嗣後附加，也可滿足有效契約保戶的投保需求，讓保戶可彈性搭配。

根據衛福部資料顯示，2022年因前臂、股骨、小腿等骨折而門、住診（含急診）人數高達28萬人以上，因意外而造成骨折的事故案例也相當常見，台灣骨折發生率更是位居亞洲第一，使新壽特別針對市場需求，也同步改版骨折險商品。

新壽表示，意外險具有「花小錢買大保障」的特性，除基本的意外身故或完全失能保障，也可選擇有搭配意外傷害事故致使嚴重失能即給付生活照護金的商品，可減輕意外發生時沉重的復健或看護負擔，不論是社會新鮮人或是家庭經濟支柱者，都是高CP值保單。

以40歲李先生，職業等級第一類為例，若投保「Go平安new」20年期、保額300萬元，首年保險費12,900元，即可轉嫁上千萬的意外風險；若再搭配保額100萬元的「骨力贏」，首年總保險費為16,720元，可再增加百萬的意外身故保障，並且同時補強意外導致骨折的風險缺口，換算一天只有不到46元，即可享有全方位的意外保障。