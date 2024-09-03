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凱基00952 將於5日掛牌上市

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股短線波動加遽，凱基投信表示，但若從過去20年的歷史數據來看，第2、第3季向來為台股淡季，兩季平均含息報酬皆為2.2%；隨著時序進入股價傳統旺季的第4季，台股平均含息報酬有望來到3.3%，第1季表現也有機會持平在3.2%的水準，AI族群未來幾年內預期仍將扮演台股表現火車頭，投資人可趁第3季的修正整理，伺機進場布局。

即將在5日掛牌上市的凱基優選台灣AI 50 ETF (00952)基金經理人施政廷表示，台股擁有完整AI上中下游相關供應鏈，以晶圓代工來說，未來至少有3年的優勢；後段組裝也至少有2-3年的優勢；若從供應鏈重組角度來看，優勢可望有5到10年。而凱基台灣AI 50的追蹤指數-臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數，成分股篩選涵蓋上游的IC代工、IC設計、連接元件、PCB材料設備、PCB製造、DRAM銷售，中游的EMS、電源供應器、網通、儀器設備工程，下游的筆記型電腦、光碟片，以及其他營收也能確實受惠AI趨勢發展的非電族群。

施政廷指出，生成式AI應用的面向極廣，包括聊天機器人、自動駕駛、AR／VR、精準醫療、智慧金融、數據行銷等，背後潛藏了龐大商機，受惠的台廠供應鏈也早已超越過往傳統界定的半導體產業，包括AI伺服器銅箔基板、AI伺服器電源供應器、工業級嵌入式快閃記憶體、網路資料中心等，也都是AI供應鏈商機的一環。

因此能完整涵蓋AI次產業、精準挑出確實吃到AI商機大餅（AI營收占比30%以上）的成分股的ETF，對台股AI商機成長的參與度也會相對大。凱基投信表示，00952所追蹤的指數不只設定營收門檻確保成分股純度，更透過分群等權重設計「抓大不放小」，不僅指標龍頭股是成分股基本組成，也確保市值尚未完全反映投資價值的「隱形冠軍」，也具備一定的持股權重。而一年兩次換股更配合台股淡旺季特性切換股利與動能、價值成長指標占比，更有助提升投資組合的追漲抗跌能力。

AI 凱基 台股

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