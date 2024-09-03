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日本物價趨升 留意日銀下一步動向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日本東京8月CPI年增長從2.2%回升至2.6%，至於扣除生鮮食品及能源價格CPI年增長1.6%，反映這次核心物價上漲來自食品價格或電費等能源價格補貼結束所導致，包含能源價格年增長擴大至17.4%，電費飆漲19.7%連續第4個月揚升，瓦斯費也見大漲16.9%，僅汽油價格下跌4.3%，反映整體物價偏升態勢不變。

展望未來，國內大型法人機構指出，日東京物價向來是全日本物價的先行指標，增幅連續第三個月突破2%目標，而央行副行長近日表示，只要通膨走勢符合預期央行就會再升息，預期最快2025年1月，很可能就會再次升息的溫和抗通膨趨勢仍未改變下，需留意日本央行的下一步動向，以避免8月初因日圓快速升息、而引發日圓利差交易大舉退場後的全球股市下跌走勢。

另外，美國8月密西根消費信心指數從66.4回升至67.9，為五個月來首次上升，其中，一年通膨預期從2.9%下降至2.8%，不僅連續第三個月下滑，也來到2020年以來相對低點，未來五至十年通膨預期持穩在3%。雖然物價壓力降溫有助於穩定信心。

但借貸成本居高不下，就業減少和生活成本上升仍令消費者受挫，因此消費者對汽車及家電等耐久財購買計畫仍下降至2022年以來新低，整體消費者信心也仍遠低疫情前水準。展望未來，目前美國儲蓄率降至兩年低點，雖然聯準會將啟動降息對預防消費信心惡化有所幫助，但預期短期信心水準仍將維持弱勢整理。

日本央行 消費 物價

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