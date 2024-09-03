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中國信託投信前進澎湖復育海草床 支持海洋生物多樣性保育

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託投信總經理陳正華(左四)、中國信託證券總經理林佳興（左三）率隊前進澎湖，與當地民眾一起捲起褲管，下海種植海草，以實際行動支持海洋生態保育、復育海洋資源。(中信投信/提供)
中國信託投信總經理陳正華(左四)、中國信託證券總經理林佳興（左三）率隊前進澎湖，與當地民眾一起捲起褲管，下海種植海草，以實際行動支持海洋生態保育、復育海洋資源。(中信投信/提供)

響應母公司中國信託金融控股公司（簡稱中信金控）海草床復育行動，中國信託投信(簡稱中信投信)總經理陳正華率隊於8月31日前進澎湖，參與澎湖縣白沙鄉港子社區發展協會舉辦的「看山巡海種蝦草(海草)」活動，與當地民眾一起捲起褲管，下海種植海草，以實際行動支持海洋生態保育、復育海洋資源。

海草床為調節海洋環境的重要角色，提供許多海洋生物營養及藏身之處，然而近年來受到氣候變遷、人為因素影響，海草床面積逐步流失。澎湖因其內灣地形與淺海區擁珊瑚砂，是理想的海草復育場所，同時也適合魚苗和螺、貝類等生態恢復。中信金控重視自然及生物多樣性維護，於今年3月攜手農業部水產試驗所，與澎湖漁業生物研究中心合作「海草床復育專案」。陳正華表示，有鑑於海草床於海洋生態系中的重要性，中信投信響應母公司號召參與海草床復育，期望與社區等利害關係人共同維護海洋生態。

陳正華指出，除響應海草復育活動，中信投信也將與金控攜手邀請蘭陽博物館舉辦「鯨生鯨世海好有你」永續教育推廣課程，讓同仁、客戶及夥伴了解鯨豚在海洋生態系中的重要性及海洋廢棄物對環境所造成的影響，提升利害關係人對海洋生態保護的重視。

中信投信近年來致力於落實ESG，持續舉辦或參與各項與環境永續相關的活動，並將永續發展的理念內化為每位同仁的DNA。自2022年起舉辦「挑戰52件愛地球的事」，每周主題緊扣著聯合國永續發展目標(SDGs)，例如自備環保餐具、使用環保購物袋、選擇環境友善的餐廳等行動，將永續落實在日常生活中。本活動2023年度員工參與率高達95%，總計參與次數達7,904次。今年更響應世界地球日主題「多一塑不如少一塑」，將「減塑」做為第三年重點任務，邀請同仁以實際行動支持環境永續。

中信金控 中國信託金融控股 生態保育

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