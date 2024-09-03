快訊

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

「新馬路三寶」太恐怖！大媽坐它上路、下秒慘摔 網友狂酸：我給4分

愷樂消失螢光幕4年突宣告懷孕 「小孩生父」身分曝光

0續費與信託管理費優惠 第一金投信基金9/3起於將來銀行開賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

本土投信業者與新世代純網銀合作跨步，第一金投信旗下19檔基金自9月3日起在將來銀行開賣，藉由純網銀平台與多樣化基金產品線，全面對接年輕族群投資理財需求，同時還提供有0手續費與0信託管理費的基金投資優惠。

年輕族群使用金融服務優先選擇數位銀行、純網銀服務，純網銀推出的基金投資平台，提供簡便流程、多樣化基金商品，與新穎友善使用介面，更成為數位原生世代偏好的理財管道之一，特別是結合智慧型手機、APP功能一指投資，投資服務不再受限時間、空間及繁瑣流程。

第一金投信與國內純網銀業者首度合作對象為將來銀行，將來銀行為國內首家提供基金銷售功能的純網銀，第一金投信則是本土老牌基金業者，擁有專業豐富的資產管理經驗，首波上架19檔共25個級別的新台幣基金，鎖定獨家特色、長賣熱銷型產品為主。

第一金投信於將來銀行上架銷售基金包括：市場最夯的AI系列基金，第一金全球AI人工智慧基金、第一金全球AI機器人及自動化產業基金、第一金全球AI FinTech金融科技基金，及第一金全球AI精準醫療基金等；市場唯一主打水電瓦斯投資的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，唯一主打影響力投資的第一金全球永續影響力投資多重資產基金，唯一投資電競主題第一金全球eSports電競基金；多檔台股基金涵蓋台股全產業，如第一金小型精選基金、第一金電子基金、第一金創新趨勢基金、第一金台灣核心戰略基金；另外，面臨降息循環與波動金融環境中不能缺少的還有第一金美國100大企業債券基金等。

將來銀行為純網銀業者中，上架基金類型、檔數最多元的業者，目前基金平台還提供有：零手續費、免信託管理費等優惠，希望提供更多年輕族群最優惠、更好入手的基金投資服務，數位平台上也能輕鬆讀取即時與專業的市場資訊、投資分析等。

第一金投信提醒，這幾年全球投資市場有多項特色與熱門投資標的緊密相關，包括：主題式投資、永續投資、配息需求，與利率變動等趨勢，第一金投信在將來銀行上架的基金全面涵蓋市場各種投資趨勢，滿足年輕投資族群面對理財環境瞬息萬變，皆能選到符合趨勢變化的基金商品。

第一金 網銀

延伸閱讀

卓揆找公股銀董座「喝咖啡」 關心年輕族群房貸需求

助年輕人掌握財務自由關鍵 雲林開辦青年理財學院

第一金（2892）股息入帳、下月入股！存股哥「長期投資威力」：再過一年持股成本剩11元

傳鄭貞茂將出任台新投信董事長

相關新聞

央行要國銀房貸優先首購 公銀挑這兩客群、民銀策略不一

國銀房貸滿水位導致不少大型房貸銀行加入警戒行列、暫緩收件，銀行錢荒導致許多房貸下不來的民眾抱怨，在府院關切下，央行2日再...

台美利差大、企業持有美元需求強勁…Fed 降息台幣升勢恐落後

彭博資訊報導，分析師認為，在美國聯準會（Fed）開始降息後，新台幣的升勢可能再度不如其他亞幣，原因是利率分歧且台灣企業持...

失能險喊卡！新一代樂扶照護險出爐 有比原保單好？

台灣高齡化進展非常快速，即將在2026年邁入超高齡社會，高齡人口將達20.8%，成為全球老化速度最快的國家之一，如何因應高齡人口的長期照顧問題，已成為當今重要的社會議題。

央行限貸令／央行玩真的 成屋受害預售屋剉咧等 這次房價跌定了？

銀行房貸滿水位問題愈演愈烈，中古屋頻傳因借不到房貸取消交易，新案市場也傳出民眾因房貸卡關，無法如期交屋，面臨被建商收違約金困境，甚至中南部還傳出有建案整批分戶貸款都被取消，通知已購戶自行想辦法。

【專家之眼】房貸灰犀牛迫近還在扯有無「限貸令」

近期不動產貸款暴增，引發央行關注，央行總裁楊金龍親自出馬邀請34家國銀和信合社高階主管「喝咖啡」，希望業者們自主管理，而...

熱錢落跑匯價貶破32元 收在32.021元

美國通膨溫和降溫，市場預料，美國聯準會大幅降息的可能性不高，熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。