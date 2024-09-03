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惠譽授予富邦人壽擬發行次順位公司債「AA-(twn)」的評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司已授予富邦人壽保險（富邦人壽，保險公司財務實力評等：A/穩定，國內保險公司財務實力評等：AA+(twn)/穩定）擬發行的新台幣次順位公司債‘AA-(twn)’的評等。 擬發行公司債將構成富邦人壽的直接、無擔保、次順位之債務。 募集資金淨額將用於充實營運資本、提升資本適足率

受評證券的固定到期期限為10年。 惠譽未針對其不履約風險調降更多級距，因為富邦人壽不能隨意選擇延後支付利息。

惠譽依據其「監管優先權」原則，在衡量法定資本償付能力時賦予擬發行證券股權權重，並在資本適足率評估中同樣將這些證券歸類為100%的股權資本。 但是，鑒於受評證券為有固定期限之證券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100%的債務。

富邦人壽的評等反映其強健的資本適足率，「良好」的公司狀況及穩定的財務表現。 截至2023年末，富邦人壽的惠譽全球Prism資本模型評分為「強健」，資本適足率達336%，為同業中最高之一。 穩定的死差益及病差益持續支持該公司的盈利表現，在2021年至2023年間的股東權益報酬率平均值達到14%。 2023年末富邦人壽的財務槓桿率穩定在13%，此次發行將推高該比率。 然而，惠譽預計，此次證券發行後富邦人壽的財務槓桿率仍將與現有評等相稱。

富邦人壽保險 惠譽 資本適足率

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