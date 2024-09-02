央行要國銀房貸優先首購 公銀挑這兩客群 民銀策略不一

國銀房貸滿水位導致不少大型房貸銀行加入警戒行列、暫緩收件，銀行錢荒導致許多房貸下不來的民眾抱怨，在府院關切下，央行2日再找國銀喝咖啡，希望國銀房貸業務優先首購族。不過，咖啡喝是喝了，但是房貸水位高漲的事情並不會改變，部分已觸及警戒線的大型公股行庫，警戒期間只能暫緩收件，先行消化已送件案，等未來警報解除再以新青安申貸族群優先，民營銀行則是將房貸資源保留以目標客群為先。

不具名的公股行庫高層主管指出，銀行法72-2的天條明確，因此不動產相關授信已經達到28%警戒水位之下，現在實在沒辦法再收件，必須先消化之前已經送件的申貸，所以只好請新來申辦房貸的客戶，看是轉向其他行庫或是等等晚點再辦。但是一旦水位下降，就會以兩類客群優先，第一是新青安首購族，這部分是配合政策；其次為既有土建融客戶轉分戶房貸，因為客戶端土建融清償後，銀行就會有空間可以辦其案件的分戶房貸，不致令整體不動產授信水位大增。

民營銀行策略不一，除了不計入銀行法72-2的理財型房貸要加強推之外，現在逼近滿水位的房貸，會把還能吸納的空間，優先留給銀行鎖定的目標客群，或是對多元業務貢獻度高的客戶。