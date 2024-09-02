鄭貞茂正式接任台新投信董事長

知情人士透露，財政部上周在行政院長卓榮泰召集的會議上首度「亮牌」，揭露八大行庫目前在銀行法第72條之2的30%的最高上限下，還可承作的不動產放款空間。若以30%為限，約可承作8000億元，若以28.5%為限，則約可承作5000億元。前者是「紅燈」，銀行一旦承作金額超過就違法，後者有如「黃燈」，是行庫自行設立的警戒線。

2024-09-02 17:41