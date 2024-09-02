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鄭貞茂正式接任台新投信董事長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台新金（2887）9月2日代子公司台新投信公告董事長變更，由鄭貞茂正式接任，原任董事長吳光雄退休。台新金8月29日就召開董事會，通過人事案，由陽明海運（2609）前董事長鄭貞茂接任台新投信董事，已於於9月1日上任。

鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務。具有總經背景及跨領域經驗，對金融市場又相當敏銳，推測也是吳東亮延攬他出任台新投信董事長的原因之一。

台新金 董事長 陽明海運

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