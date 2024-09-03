南山創新商品 勇奪三大獎

全球首屈一指的商業大獎「史蒂夫獎 （The Stevie Awards） 」剛揭曉「2024國際商務獎（International Business Awards）」評選結果，南山人壽風光橫掃三項大獎。

其中包括因應超高齡與少子化現況，積極倡議國人的長照準備觀念，提供全面的保險保障與健康服務，並且首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付商品，引領臺灣保險業持續創新的行動成果，分別勇奪金獎、銀獎、銅獎等國際獎項殊榮。

南山人壽針對超高齡社會民眾的保障需求，開發多元長照商品與健康服務，目前提供11張長照系列商品，包含1年期、定期險及終身險，部分商品同時提供身故保障、輕度失智給付，協助民眾強化失智保障，並加入外溢機制，能夠滿足不同年齡層、不同預算的民眾對於長期照顧保障的需求，深獲民眾青睞，南山人壽在長照險市占率已連續九年奪冠。

為進一步了解國人對老年的健康/生活/財務需求和擔憂，南山人壽2023年發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，結合跨領域專家意見，針對年輕世代、三明治族群、樂齡族群提出超高齡社會的具體解方，喚起社會大眾的長照準備意識。

同時，南山健康守護圈攜手大健康產業的合作夥伴，推出「健康樂活地圖」主題服務，從疾病照顧、生活支持、健康樂活三面向，提供多達12類長期照顧、健康促進、醫療照護等相關服務，幫助民眾提升健康意識、保持社會參與，也協助分擔照顧者壓力。南山人壽持續拋磚引玉吸引各界為超高齡社會共盡心力，囊括2024國際商務獎的金獎及銅獎。

針對少子化趨勢，南山人壽推出業界首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付的新創商品「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE）」，除了提供業界首創的不孕症特定試管嬰兒保障外亦提供九項妊娠期特定併發症、二項女性好發疾病、24項特定手術、婦女關懷保險金以及50項嬰兒先天性重大缺損保障，搭配南山健康守護圈規劃一系列的健康照護服務，守護女性從備孕期、懷孕期到生產後的新生兒都擁有完整保障，與時俱進的商品服務，驚艷國際評審，抱回銀獎殊榮。