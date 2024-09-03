三商美邦RBC 未達標

壽險業2024上半年資本適足率（RBC）全數出爐，21家壽險中，有14家RBC在300％之上，六家甚至在400%之上，而在新光人壽6月底順利達標後，僅剩三商美邦人壽（2867）未達標，其RBC為150.99% ，而三商壽也提出自救方案，力拚早日符合法定要求。

金管會以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

21家壽險中，法巴人壽、合庫人壽、安達人壽、安聯人壽、第一金人壽、友邦人壽等公司的RBC皆在400％之上，而六大壽險公司中，富邦人壽由去年底RBC 336.09%、淨值比9.8%，提升為RBC 370.99%、淨值比11.68%；國泰人壽由RBC 323.45%、淨值比8.38%，提升為RBC 352.08%、淨值比9.16%；台灣人壽去年底RBC為305.44%、淨值比6.93%，提升為RBC 317.74%、淨值比7.74%；南山人壽去年底RBC為280.3%、淨值比6.66%，提升為RBC 281.77%、淨值比6.99%；而凱基人壽RBC小幅下降至332.85%，淨值比則提升至7.78%。

新光人壽去年底RBC僅176.37%，但新壽透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等來改善財務，同時透過現增及發債厚實資本，在6月底RBC回升至201.02%，順利達標。