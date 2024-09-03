錢進海外債 只要1,000美元

美國本月即將反轉降息，國內券商複委託投資海外債上半年交易量已達5,197億元，年增64%。投資人勇於錢進海外債市，金控旗下券商為了提供小資投資海外債更多機會，也紛紛推出超低門檻、最低1,000美元就可投資海外債券的服務。

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行投資海外債券門檻維持最低1萬美元不動，另一子公司兆豐證券則是趕在美國即將降息之前，本月起推出全新海外債電子交易下單平台「兆好Bond」，提供20檔精選小額債券只要1,000美元就可入手，另外80 檔債券標的則是1萬美元可下單交易。

兆豐證券「兆好Bond」精選20檔小額債券，共涵蓋六大領域，科技業有三檔，如美國知名科技公司IBM等；金融類有三檔，如保德信金融、大都會人壽；核心消費類有五檔，如聯合利華等；醫療保健類有三檔，例如聯合健康集團；工業類有兩檔、美國公債有四檔。其中債券票面利率超過4%以上有14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，幫助小資族輕鬆「存債」投資全球知名企業。