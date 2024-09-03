銀行強打ETF機器人理財

小資理財愈來愈便利，銀行陸續推出針對國內外指數股票型基金（ETF）機器人理財平台，以及強化數位帳戶功能，提供小資族更便利、門檻更親民的投資理財選擇。

ETF近年成長驚人，投信投顧公會統計台灣ETF總規模已突破5兆元大關，兆豐銀行本月起與國際投研機構晨星獨家合作，推出機器人理財ETF投資平台，再加上原本的機器人理財基金平台，成為公股首家推出機器人理財基金及ETF 雙平台的行庫。投資ETF門檻也壓低到100美元，投資基金則是75美元或新台幣 100元起。以更低的投資門檻，幫助小資族、投資人可以透過機器人理財投資平台，投資涵蓋美國、歐洲、日本、台灣等的主題式ETF和主動式ETF，而非僅限於傳統被動式追蹤指數的ETF。

兆豐銀表示，推出全新的機器人理財ETF平台，透過與「晨星」投資顧問團隊合作，結合大數據系統演算，為投資人挑選全球市場共10至12檔ETF的投資組合建議，平台也會因應市場狀況每半年調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。

凱基銀行則是推出Karry數位帳戶，將帳戶結合高利存款、線上換匯、申購基金定期定額手續費等優惠之外，也提供帳戶投資人開戶投資台股的交易手續費優惠。