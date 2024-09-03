凱基壽買股賺進128億

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

開發金控（2883）昨（2）日召開2024上半年法說會，公布子公司凱基人壽上半年股票投資已實現收益達128.42億元，年增1.68倍，持有台股部位受惠股市大漲，達到1,948億元，占整體投資比重達8.4%，投資報酬率也達到13.84%，持續上升。

凱基人壽總經理郭瑜玲在法說會上表示，凱基人壽6月底其他綜合損益（OCI）已減少到損失44億元，一年內回升約247億元，主要受惠資本市場尤其股票評價回升，另外，凱壽投資策略調整，不會為股息收入而增加股票投資，而是股息與資本利得兼顧，此一方向延續下，今年現金股息入帳約65億元，較去年的72億元下滑，但是兼顧資本利得下，今年股息加資本利得已達173億元，較去年118億元大幅增加。

另外，凱基人壽投資長謝欣欣表示，目前整體的上市櫃股票投資未實現利益還有近270億元，但債券部位仍有未實現損失，預期後續美國降息將對債券部位的評價損益有很大幫助，但目前無法預估，要視實際降息幅度與市場狀況而定。

根據凱基人壽資料，受惠上半年股市創高，資本市場暢旺，在積極實現資本利得下，凱基人壽總投資資產來到2.31兆元。

凱基人壽

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