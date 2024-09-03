國銀操股績效 兆豐最賺

國銀半年報出爐，上半年股票投資利益大豐收，前三強為兆豐、合庫及永豐銀，同時，股票未實現利益以合庫高達89億元居冠，大幅領先第二及第三的兆豐與永豐。股票投資利得進入保留盈餘將成上繳母金控配股息的大補丸。

台股上半年驚驚漲，漲幅高達28.4%，是亞股中最強，金融業亦吞下定心丸，本國銀行處分股票已實現利得方面，以兆豐37.7億元摘冠，合庫33.8億元居次，永豐31.6億元排第三，也是唯三超過30億元的，其後依序是華南12.8億元、玉山8.5億元、凱基5.7億元、彰銀（2801）5.4億元、新光3.9億元、台北富邦3.1億元、台新2.6億元以及國泰世華2.4億元。

主要國銀上半年股票投資表現

今年累計至6月底，13家上市金控旗下子銀行當中（扣除國票金無銀行），12家已實現股票資本利得共143億元轉列保留盈餘，另中信實現1.2億元損失。依會計準則規定，銀行業帳列其他綜合損益（OCI）股票部位，處分後資本利得或損失不影響損益，而是直接進保留盈餘．有助提高未來母金控配股與配息空間。

今年首季12家銀行已實現股票資本利得共91.4億元，其中合庫已實現資本利得29.5億元最高，兆豐和永豐各為25.7億元及22.5億元。第2季前三強仍是此三家銀行，財務操作表現佳。

此外，截至6月底的股票未實現評價利益，以部位最大的合庫達89億元遙遙領先，兆豐為55億元，值得一提的是，一銀已實現利益雖僅為7,400萬元，但正因第2季未大舉實現獲利，故尚有股票未實現利益高達63億元居第二。另，華南、彰銀及北富銀也都有40億元以上水準。潛在股票評價利益愈豐厚，代表未來可實現利得轉入保留盈餘也愈多。

有銀行主管表示，8月初雖歷經一波股災，不過，7月已「逢高賣」不少，且迄今也漲回來不少，不僅台積電回到900元之上，大盤亦重回2萬2,000點。針對下半年股債投資策略，合庫主管近日也於法說會強調，股市不確定因素多同時通膨隱憂猶存，因此股票以穩健配息績優股分批建置，今年股利預估比去年略多。另善用期貨避險工具降低波動風險。至於債券部位慎選優質發行主體，並控管存續期間，衡平收益及利率風險。