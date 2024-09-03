開發金：穩定股利成長

開發金控（2883）昨（2）日舉行上半年法說會，總經理楊文鈞針對股利政策指出，開發金股利政策將朝長期並能穩定成長的方向調整，以迎合投資人、機構法人需求，他也為開發金股價抱屈，因為開發金是所有賺錢金控股中唯一股價淨值比（PB）低於1倍的，未來股利發放將透過長期管理資本規劃來穩定股利成長。

楊文鈞並明確指出，目前開發金辦理現金增資的需求與機率並不大，除了子公司凱基人壽將接軌IFRS 17與台版ICS，內部估算不需要再對其增資外，凱基銀行也已備妥兩套發展策略，其一為併購但看機緣，其次為積極自然成長，凱基銀行總資產要加速朝兆元邁進，除了若有併購需求才可能需要增資，若資產成長很大很快，也可能辦理有限度增資。

開發金控2024上半年法說會重點摘要

開發金經歷疫情期間改為線上法說會後，昨天第一次改回實體法說會，兼任凱基銀行董事長的楊文鈞主持。楊文鈞開場就直言開發金的PB低、股價委屈，對股東感到抱歉。因為PB低與過去金控雙重槓桿比率偏高有關，現在已改善解決此問題；其次是金融股投資人期待穩定股利，以及眾多ETF選股的標準也偏重股息，但過去開發金股利可能依照每年營運成績而動，因此未來要朝長遠平穩並且能夠穩定成長的股利政策努力，而不是只看股利配發率。

楊文鈞也針對開發金即將在10月9日更名凱基金控，強調這對開發金的發展是新里程碑，因為法人、上市公司等可能對中華開發很熟悉，但是一般大眾甚至投資人對開發金的內涵不是太清楚，也不易將中華開發與子公司壽險、銀行、證券名凱基連在一起，因此更名凱基金控，可以有效讓大眾、客戶更能將金控品牌資源結合子公司業務，達到五大子公司以ONE KGI的策略性思維，共同驅動集團成長，展現相輔相成的綜效。

開發金昨天法說會揭露上半年稅後純益169.5億元，年成長67%，淨值較去年底大增約350億元，增幅22%，來到2,980億元，總資產也上升至3.91兆元，年增6%。

凱基銀行上半年獲利28億元，提存前獲利較去年同期成長20%。今年上半年放款業務成長率達13%，帶動資產規模持續成長，來到8,497億元，持續朝兆元目標靠攏，手續費收入年成長近五成，占營收比率持續增加，提升獲利穩定度。

另外開發金高階經理人包括資深副總經理張立人、人資長陳慧珠與原任行銷長Gabriel Heredia以及凱基證一分公司經理人申讓持股，昨日合計共申讓超過2,550張，據了解，其中，Gabriel Heredia為將離職申讓持股，張立人與陳慧珠則可能是個人理財需求。