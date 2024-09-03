熱錢落跑匯價貶破32元 收在32.021元

美國通膨溫和降溫，市場預料，美國聯準會大幅降息的可能性不高，熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2）日貶值8.1分，貶破32元整數大關、收在32.021元，為半個月新低，出口商眼見價位不錯，紛紛進場拋匯，匯市總成交量擴大至20.035億美元。

匯銀主管說，美國日前公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，消費穩健上升，顯示聯準會9月降息1碼的機率較高。美國7月整體PCE平減指數比去年同期攀升2.5%，符合經濟學者預估，也與6月時升幅相同。

央行統計顯示，主要亞幣走勢全盤皆墨，新台幣雖貶回32字頭，但單日貶幅僅0.25%，低於日圓匯率貶幅1.05%、台灣主要貿易對手國貨幣韓元的0.29%。