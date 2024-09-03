熱錢落跑匯價貶破32元 收在32.021元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2）日貶值8.1分，貶破32元整數大關、收在32.021元。圖／聯合報系資料照片
熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2）日貶值8.1分，貶破32元整數大關、收在32.021元。圖／聯合報系資料照片

美國通膨溫和降溫，市場預料，美國聯準會大幅降息的可能性不高，熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2）日貶值8.1分，貶破32元整數大關、收在32.021元，為半個月新低，出口商眼見價位不錯，紛紛進場拋匯，匯市總成交量擴大至20.035億美元。

匯銀主管說，美國日前公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，消費穩健上升，顯示聯準會9月降息1碼的機率較高。美國7月整體PCE平減指數比去年同期攀升2.5%，符合經濟學者預估，也與6月時升幅相同。

央行統計顯示，主要亞幣走勢全盤皆墨，新台幣雖貶回32字頭，但單日貶幅僅0.25%，低於日圓匯率貶幅1.05%、台灣主要貿易對手國貨幣韓元的0.29%。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

吃不起牛肉 美國香腸銷量增暗示經濟衰退

永豐金證券：配置債券一次滿足配息、資本利得跟降低風險三目的

降息啟動前卡位布局 迎接債市行情

美國飯店上萬員工罷工 要求加薪恢復疫情前人力

相關新聞

台美利差大、企業持有美元需求強勁…Fed 降息台幣升勢恐落後

彭博資訊報導，分析師認為，在美國聯準會（Fed）開始降息後，新台幣的升勢可能再度不如其他亞幣，原因是利率分歧且台灣企業持...

熱錢落跑匯價貶破32元 收在32.021元

美國通膨溫和降溫，市場預料，美國聯準會大幅降息的可能性不高，熱錢持續匯出、估計一天落跑約10億美元，拖累新台幣匯率昨（2...

開發金：穩定股利成長

開發金控昨（2）日舉行上半年法說會，總經理楊文鈞針對股利政策指出，開發金股利政策將朝長期並能穩定成長的方向調整，以迎合投...

國銀操股績效 兆豐最賺

國銀半年報出爐，上半年股票投資利益大豐收，前三強為兆豐、合庫及永豐銀，同時，股票未實現利益以合庫高達89億元居冠，大幅領...

銀行強打ETF機器人理財

小資理財愈來愈便利，銀行陸續推出針對國內外指數股票型基金（ETF）機器人理財平台，以及強化數位帳戶功能，提供小資族更便利...

錢進海外債 只要1,000美元

美國本月即將反轉降息，國內券商複委託投資海外債上半年交易量已達5,197億元，年增64%。投資人勇於錢進海外債市，金控旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。