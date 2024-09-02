救急首購房貸 央行9月可能擴大二房管制區域至全國

房貸限貸、民怨四起，不但使行政院長、總統接連出來喊話、央行總裁楊金龍急召22家國銀開會，更為央行九月理監事會議新決議埋下伏筆，由於必須讓更多的資金挹注首購房貸，目前僅止於7大都會區的二房成數以6成為限的管制措施，央行應會在此次理監事會議之後，全面擴大到全國都一體適用。

目前所謂的「受限區」，僅止於台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市，因此，很多民眾特別選在鄰近的非受限區購屋，使央行透過管制措施降溫房價的成效打了折扣；如今，為了促使國銀在銀行法第72條之2的天條之下，把有限的資源集中流往非自用首購房貸，透過全面壓低二房的資金來進行，對央行而言亦可說勢在必行。

而就銀行而言，在與政院、央行接連開會之後，向來以配合政策為主的八大行庫已有三大明確的方向，一是資金仍將優先配置於新青安、首購族房貸；二是對土建融案，至少已經動工的，一定會持續撥款：「絕不會讓建商房子蓋到一半蓋不下去！」但據了解，目前土建融業務，「已准而未撥」的額度，在多家行庫都有千億以上的水準，銀行除了必須向建商情商撥款時間之外，這波房貸資金吃緊，恐怕延到明年上半年都不見得結束。

三則是對整批性分戶房貸，但這個部分，未來至少今年底之前，除了公股行庫會優先挑出首購民眾先辦理之外，二房以上的購屋者恐怕得再排好幾個月以上之外，公股行庫對於整批性分戶房貸，恐怕將僅以其所承作的土建融額度為限。

舉例來說，A建案向B銀行借了20億的土建融，房子蓋好之後，總共有50億的房貸業務量，此時B銀行在額度吃緊控管之下，僅會承作A建案大約20億額度的房貸，但其他30億的房貸，A建案恐怕要找其他銀行想辦法。

銀行業者指出，現在每家銀行的額度都非常吃緊，整批性分戶房貸因此要找到多家銀行來共襄盛舉更難，以前一個建案，動輒可以找到4、5家銀行來作分戶房貸的情況已不復見，現在能找到2、3家就要偷笑。

此外，由於政院、央行已高分貝發話，要求要讓無自用住宅的首購族房貸需求必須優先被滿足，因此不少大型行庫高層私下坦言，未來建商向行庫進行的「整批性分戶房貸」，買房民眾也將因為是否具有「無自用」首購的身份，而將有貸款先後順序的差異，換言之，「二房」以上的購屋民眾，房貸恐怕更難辦下來，至少等候時間比首購族多上好幾個月。

除此之外，民眾恐怕也要認知，房貸利率、手續費變貴，恐怕在所難免。原因在於銀行必須向外吸收存款，因為台股今年大好，再加上國人投資ETF的熱潮，很多存款移去股市投資，也是銀行法第72條之2水位吃緊的重要原因，為此，銀行還得用更高的利率，向外吸收更多半年期以上的定期存款，或是發行金融債券，然而，不論是吸收存款或發債取得資金，也只有30%能用於房貸等不動產放款，因此銀行勢必將之反映在房貸利率及手續費上。

至於銀行法第72條之2能否修法，恐怕不易，因為這是房市總量管制行之數十年的標竿、天條，銀行也只得用上述方式先自救；此外，由於銀行在給予房貸額度時，仍會優先以現有的客戶為考量，因此民眾若要求救，反而先向原往來銀行接洽房貸業務，會比較實際。