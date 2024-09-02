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三商壽RBC連5期未達標 金管會估月底前准駁改善計畫

中央社／ 台北2日電
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

保險業今年上半年資本適足率（RBC）及淨值比全數出爐，19家產險業清償能力雙指標全過關，壽險業僅三商美邦人壽RBC未達標，並已在8月提報財務業務改善計畫至金管會。金管會表示，目前正在審視中，將在9月盡快決定是否同意此份計畫內容。

金管會以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。今年6月底產、壽險業經會計師核閱的資本適足率（RBC）及經會計師查核的淨值比已在8月底全數出爐。

根據各保險公司對外揭露資訊，21家壽險公司中，僅三商壽RBC低於200%，屬於資本不足狀態，其餘20家壽險公司清償能力雙指標全數過關；19家產險公司RBC及淨值比亦全面過關，未有業者資本亮紅燈。

今年6月底三商壽RBC為150.99%，相比2023年12月底的111.09%，拉升39.9個百分點，但仍未回到200%法定標準以上，三商壽RBC已連5期未達法定標準；淨值比則揮別先前連4期低於3%窘境，6月底回升至3.34%。

三商壽去年底清償能力雙指標未達標，今年上半年向金管會提報改善計畫，但因計畫缺乏可行性，難讓RBC在今年內達標，金管會7月11日出手限制三商壽自收到處分書隔日起不得新增與利害關係人授信或其他交易，直到RBC達標並取得金管會同意後才能解禁，並要求三商壽在1個月內重新提報財務業務改善計畫至金管會。

金管會官員今天表示，三商壽已在8月上旬重新提報財務業務改善計畫，金管會正在處理審視中，對三商壽所報財務業務改善計畫秉持2大要求，一是目標為今年底RBC要能達標，二是各項改善措施時程必須具體明確。

至於何時將對三商壽財務業務改善計畫予以准駁，官員指出，「將在這個月盡快作決定」。換言之，金管會是否同意三商壽重新提報的財務業務改善計畫，估最快9月底即有答案。

2023年12月底新光人壽RBC為176.37%，落入資本不足境地，但在上半年獲利改善下，今年6月底新壽RBC已拉高至201.02%，驚險回升至200%法定門檻以上。隨8月底新光金辦理普通股現金增資款可望轉挹注新壽，加上新壽完成第2波次債募集，新壽RBC可望進一步拉升。

三商壽 淨值比 金管會

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