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前金管會副主委鄭貞茂重返金融圈 任台新投信董事長

中央社／ 台北2日電

台新金今天代子公司公告台新投信董事長吳光雄退休，董事會推舉前陽明海運董事長鄭貞茂接任董事長。鄭貞茂亦曾任金管會政務副主委、國發會副主委等職。

台新金8月29日甫代子公司公告台新投信改派法人董事代表人，由鄭貞茂接替吳光雄，自9月1日起擔任台新投信法人董事代表，台新金今天進一步公告，台新投信董事長吳光雄退休，今天起由鄭貞茂接任台新投信董事長。

鄭貞茂過往曾任金管會副主委、全國農業金庫總經理、台灣金融研訓院長、保險安定基金顧問、國立政治大學財務金融學系兼任副教授、花旗銀行財務處副總裁兼首席經濟學家、台經院研究六所助理研究員等職，在公部門、金融業及智庫均有深厚歷練，今年7月起底卸下陽明海運董事長職務後，如今重返金融圈。

台新金今年啟動一連串人事布局調整，包括延攬前經濟部長王美花擔任台新金暨台新銀行獨立董事、前華南金董事長張雲鵬任台新銀行董事，前台灣大學校長楊泮池及前全球人壽董事劉積瑄獲延攬任台新人壽董事。

投信投顧子公司方面，今年台新金除了找來鄭貞茂接任台新投信新任董事長外，亦延攬前聯卡中心董事長劉燈城任台新投信董事，前中小企業信用保證基金總經理洪素珍擔任台新投顧董事長。

台新金 董事長 陽明海運

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