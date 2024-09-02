快訊

新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

股匯齊跌 新台幣貶回32元下探近半個月低點

中央社／ 台北2日電

美國通膨溫和降溫，削弱聯準會大幅降息的可能性，美元回彈，加上熱錢持續出走，新台幣兌美元今天隨亞幣示弱，貶回32元大關，今天收盤收在32.021元，貶8.1分，台北及元太外匯市場總成交金額20.035億美元。

美國最新公布的7月個人消費支出物價指數（PCE）月增率為0.2%，高於6月的0.1%，符合分析師預期，年增率則持穩於2.5%不變。

外匯交易員指出，PCE是聯準會偏好的通膨指標，最新數據顯示通膨溫和降溫，支持美國聯準會9月降息的決策、淡化美國經濟衰退的憂慮，但這也意味美國聯準會不太可能大幅降息，美元指數順勢反彈，亞幣多數下跌。

根據央行統計，美元指數今天升值0.31%，亞幣全面走弱，新台幣雖然貶回32元、下跌0.25%，但貶幅相對較小，人民幣貶值0.28%，韓元下跌0.29%，日圓則暴跌1.05%。

台股缺乏上攻動能，持續震盪，今天開高走低，終場下跌32.99點，收在22235.1點，加上外資延續出走步調，賣超台股逾百億元，更不利新台幣匯價。

新台幣兌美元今天開盤價為31.98元，最高31.98元、最低32.06元。外匯交易員表示，新台幣貶破32元大關，出口商在32元上方陸續進場，但月初較無拋匯的壓力，部分廠商傾向再觀望，使得拉回力道有限。

外匯交易員指出，除了通膨數據，美國就業狀況也是聯準會判讀經濟情勢的重要指標，美國本週將公布的就業數據非常關鍵，市場據以判斷聯準會後續貨幣政策路徑，進而牽動金融市場發展。

新台幣 美國聯準會 通膨

延伸閱讀

大陸經濟疑慮抵銷美國降息樂觀預期 亞股走勢不一

債券ETF買氣爆量 國泰00687B、00933B公告配息

債券ETF最香？今年來受益人暴增80萬 「這兩類」最受歡迎

晶片賣陸企還要限制更多？ 南韓說美國應給「胡蘿蔔」

相關新聞

央行、政院兩周內請國銀高層喝三杯咖啡 結論是這三類人更難貸款

短短兩周內，國內大型行庫董總接連喝了央行總裁楊金龍、行政院院長卓榮泰的三杯「咖啡」，看似動作很大，背後動機都相同，那就是...

房貸好難貸？央行證實總裁楊金龍找22家國銀座談 銀行說法曝光

中央銀行總裁楊金龍2日邀請銀行座談，敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件。官員指出，近期有民眾反映房貸申請困難情形，央行...

民俗月、房貸卡卡 8月買賣移轉棟數六都僅台南月增

受民俗月、銀行房貸卡卡等因素影響，除台南外，五大都會區房市買氣下滑，房仲業者彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達...

一貸難求！房仲提醒 有客戶打算找律師跟屋主談

銀行不動產授信逼近法令上限，使得民眾房貸「一貸難求」，儘管官方頻頻澄清沒有限貸令，連賴清德總統都出聲認為金融機構擴大解讀...

近半企業都有這弱點 勤業眾信教從「這五點」思考策略

Deloitte 亞太（Deloitte AP）2日發布企業投資研究報告，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求...

央行楊金龍指房貸5狀況 籲國銀：要讓首購族借得到錢

購屋族房貸「一貸難求」驚動總統賴清德，央行總裁楊金龍2日一早約見逾20家國銀總經理，指出各銀行因房貸水位爆滿，可貸資金變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。