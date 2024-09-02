股匯齊跌 新台幣貶回32元下探近半個月低點

美國通膨溫和降溫，削弱聯準會大幅降息的可能性，美元回彈，加上熱錢持續出走，新台幣兌美元今天隨亞幣示弱，貶回32元大關，今天收盤收在32.021元，貶8.1分，台北及元太外匯市場總成交金額20.035億美元。

美國最新公布的7月個人消費支出物價指數（PCE）月增率為0.2%，高於6月的0.1%，符合分析師預期，年增率則持穩於2.5%不變。

外匯交易員指出，PCE是聯準會偏好的通膨指標，最新數據顯示通膨溫和降溫，支持美國聯準會9月降息的決策、淡化美國經濟衰退的憂慮，但這也意味美國聯準會不太可能大幅降息，美元指數順勢反彈，亞幣多數下跌。

根據央行統計，美元指數今天升值0.31%，亞幣全面走弱，新台幣雖然貶回32元、下跌0.25%，但貶幅相對較小，人民幣貶值0.28%，韓元下跌0.29%，日圓則暴跌1.05%。

台股缺乏上攻動能，持續震盪，今天開高走低，終場下跌32.99點，收在22235.1點，加上外資延續出走步調，賣超台股逾百億元，更不利新台幣匯價。

新台幣兌美元今天開盤價為31.98元，最高31.98元、最低32.06元。外匯交易員表示，新台幣貶破32元大關，出口商在32元上方陸續進場，但月初較無拋匯的壓力，部分廠商傾向再觀望，使得拉回力道有限。

外匯交易員指出，除了通膨數據，美國就業狀況也是聯準會判讀經濟情勢的重要指標，美國本週將公布的就業數據非常關鍵，市場據以判斷聯準會後續貨幣政策路徑，進而牽動金融市場發展。