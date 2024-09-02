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房貸好難貸？央行證實總裁楊金龍找22家國銀座談 銀行說法曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍2日邀請銀行座談，敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件。官員指出，近期有民眾反映房貸申請困難情形，央行邀請不動產貸款集中度及銀行法第72-2條比率較高的22家銀行來行座談，瞭解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款的核貸政策，及對民眾房貸申請困難案件的協處機制。

央行也彙整了座談會間，銀行的四大意見。

第一，部分銀行表示，並未接獲民眾反應申請房貸困難的客訴情事，仍持續正常辦理房貸案件，並配合政府政策，將信用資源盡可能提供給無自用住宅民眾購屋貸款。

第二，部分銀行表示，因今年以來受理案件數量較大，或因法定限額比率限制，致房貸承做量能有限，因而有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，不符申貸者預期。

第三，針對部分銀行房貸核撥時程較長案件，銀行持續提供相關協處機制，例如：就已對保簽約之核貸戶儘速撥款；明確告知民眾已核貸案件的貸款排撥時間，使其安心；將有限信用資源優先承做無自用住宅民眾購屋貸款。

第四，有銀行略調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源（如非無自用住宅民眾購屋貸款），調配至無自用住宅民眾購屋貸款。

央行官員表示，央行高度關注民眾申請房貸困難議題，敦促銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形，另提供民眾正常購屋融資需求必要協助。央行請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。

針對無自用住宅民眾購屋陳情案件，央行已設置專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。

央行日前籲請銀行自主管理不動產貸款總量的道德說服措施，是屬行政院「健全房地產市場方案」之一環；今年8月29日行政院院會中，院長表示「中央銀行基於維繫金融體系穩定，邀集相關銀行業者座談，為預防金融問題所做的努力，我們表示肯定。央行也已多次重申立場，今天院會楊總裁更是再次親自清楚說明央行的原意，並將再度邀請相關銀行業者座談，避免民眾誤解，在此也表達感謝之意」。

央行 房貸 自用住宅

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