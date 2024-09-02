央行、政院兩周內請國銀高層喝三杯咖啡 結論是這三類人更難貸款

短短兩周內，國內大型行庫董總接連喝了央行總裁楊金龍、行政院院長卓榮泰的三杯「咖啡」，看似動作很大，背後動機都相同，那就是對於有購屋需求的首購族與新青安房貸，銀行不能「限貸」、必須充分滿足需求。

銀行房貸「限貸」消息滿天飛，讓已購屋、尚未完成交屋的民眾十分惶恐，擔心貸不到款、落得違約下場；對此，銀行主管說，央行總裁與行政院院長關注的事情都相同，是否真有首購族買了房子、貸款卻辦不下來，但與會的銀行主管表示，現在的恐慌來源是「已核未貸」者，但銀行承諾「只要核貸，就一定會撥款」，請客戶無需憂心。

行庫主管分析，這波銀行限貸令，主要是今年上半年房市熱呼呼，並集中在第3季交屋，導致銀行房貸「滿水位」、有超過法令上限之虞（銀行法72-2條，或銀行內規），銀行也向央行保證，只要是銀行核貸的「一定會撥款」，只是為了避免超限，會請客戶與建商溝通交屋期限並依序撥款，避免銀行貸款過於集中而超限。

銀行一再承諾會滿足首購族、新青安房貸者的購屋貸款需求，還有央行要求的，業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途、企業購建自用廠辦等所需資金也要大力協助；把話反過來說，銀行額度如此有限，得優先考慮首購族與新青安房貸，還有這些配合政府政策用途的貸款，那麼，反覆買賣交易的炒房客、名下坐擁多名房產的囤房客或「包租公」等，被銀行拒貸的可能性也將隨之升溫。

銀行董總近期馬不停蹄；首先，央行總裁楊金龍親自出馬，8月12日至21日分批邀請34家國銀及信合社總經理喝咖啡，並要求最遲9月6日前，研提今年第4季至明年第4季，為期一年的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，此一方案也被銀行稱為「房貸降溫計畫」，央行用意很明顯，就是要讓房價降溫。

緊接著，行政院院長卓榮泰8月29日大動作找來財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆及公股行庫董座「喝咖啡」，重申政府沒有「限貸令」，公股行庫對無自用住宅、新青安等首購族的貸款需求須充分滿足，公股銀行得想辦法「挪出額度」，讓年輕族群購屋時有額度可以申貸，在場的公股董座們也齊聲承諾將配合政府政策。

9月2日，央行總裁楊金龍再找銀行總座來行，除了解銀行房貸辦理現況外，也重申需滿足首購族與新青安房貸的購屋需求。