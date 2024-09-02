民俗月、房貸卡卡 8月買賣移轉棟數六都僅台南月增

受民俗月、銀行房貸卡卡等因素影響，除台南外，五大都會區房市買氣下滑，房仲業者彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達2萬4527棟，較上月相比下滑7.6%，年增21.4%。

根據六都地政局統計，台北市7月買賣移轉棟數為2560棟，月減13.3%、年增19.9%；新北市為5747棟，月減3.9%、年增20.4%；桃園市4727棟，月減5.3%、年增30.1%；台中市4996棟，月減16.3%、年增22%；台南市為2510棟，月增8.4%，與去年同期相比持平；高雄市為3987棟，月減8.2%、年增30.5%。房仲業者預期，去年同期新青安剛上路，效益還不明顯，隨政策緊縮，第四季落差會更大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，銀行滿水位問題，民眾貸款排隊情形嚴重，加上傳統民俗月更降低消費者看房意願，都會區買氣有不同程度下滑。觀察各都8月單月買賣移轉棟數，桃園、台中、台南及高雄等創14年來同期新高，顯示「新青安」帶起的房市多頭持續火熱，加上疫情後新案交屋潮，買賣移轉棟數仍創同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5到7月是新青安貸款承作高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地新案交屋量大，8月雖進入民俗月，量能較上月縮減，但仍衝出近年同期的買賣移轉大量，難怪政府頻頻請銀行喝咖啡關切示警。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德解釋，7月兩天颱風放假，8月可辦理過戶工作天數比7月多3天，民俗月與房貸吃緊狀況的確對交易移轉產生影響。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，房市交易與登記約莫有1個月左右時間差，8月建物買賣移轉棟數反映的是7月至8月初的市況。