民俗月、房貸卡卡 8月買賣移轉棟數六都僅台南月增
受民俗月、銀行房貸卡卡等因素影響，除台南外，五大都會區房市買氣下滑，房仲業者彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達2萬4527棟，較上月相比下滑7.6%，年增21.4%。
根據六都地政局統計，台北市7月買賣移轉棟數為2560棟，月減13.3%、年增19.9%；新北市為5747棟，月減3.9%、年增20.4%；桃園市4727棟，月減5.3%、年增30.1%；台中市4996棟，月減16.3%、年增22%；台南市為2510棟，月增8.4%，與去年同期相比持平；高雄市為3987棟，月減8.2%、年增30.5%。房仲業者預期，去年同期新青安剛上路，效益還不明顯，隨政策緊縮，第四季落差會更大。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，銀行滿水位問題，民眾貸款排隊情形嚴重，加上傳統民俗月更降低消費者看房意願，都會區買氣有不同程度下滑。觀察各都8月單月買賣移轉棟數，桃園、台中、台南及高雄等創14年來同期新高，顯示「新青安」帶起的房市多頭持續火熱，加上疫情後新案交屋潮，買賣移轉棟數仍創同期新高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5到7月是新青安貸款承作高峰期，並陸續在8月完成交易撥貸，加上各地新案交屋量大，8月雖進入民俗月，量能較上月縮減，但仍衝出近年同期的買賣移轉大量，難怪政府頻頻請銀行喝咖啡關切示警。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德解釋，7月兩天颱風放假，8月可辦理過戶工作天數比7月多3天，民俗月與房貸吃緊狀況的確對交易移轉產生影響。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，房市交易與登記約莫有1個月左右時間差，8月建物買賣移轉棟數反映的是7月至8月初的市況。
不過對於下半年房市，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，下半年房市表現相當詭譎多變，建議消費者購屋準備充足自備款。張旭嵐指出，府院紛紛發聲，央行也召集金融機構研商對策，行庫放貸將以首購族為主，已完成對保的民眾，也是優先處理的對象；若面對客訴，行庫也會以柔性勸導的方式排解民怨。官方對貸款的重視，有助於穩定民眾的購屋信心；不過房價高，買賣雙方磨合期長，市場成屋供給有限，下半年買賣移轉年增率會趨向收斂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言